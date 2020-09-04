С ними стыдно: турки опозорили туристок из России

Россиянок в Турции считают развратными (коллаж РБК-Украина)

Турки рассказали про романы с туристками из РФ и посетовали на "развратность" россиянок

В Турции мужчины неблагоприятно отзываются о туристках из России, ведь многие из них едут на курорты этой страны в поисках "богатого жениха". При этом, россиянки часто ведут себя неподобающим образом.

Об этом откровенничают турецкие мужчины на форумах различных интернет-ресурсов, пишет Anews.

Помимо всего прочего турки считают россиянок неразборчивыми - с ними есть шансы даже у самых невзрачных мужчин.

"По моим личным наблюдениям, женщины из России не слишком избирательны в плане мужчин... Русские женщины, видимо, так страдают от недостатка любви дома, что когда проявляешь к ним чувства, они сразу на все готовы и смотрят на тебя, как на султана", - утверждают участники одного из форумов.

Судя по большинству реплик, россиянок считают легкодоступными.

"Ты клянешься ей, что никогда раньше такого не испытывал и ни разу не был с русской, и прыгаешь к ней в постель. Она не только не против, но и вообще готова к этому с самого начала, потому что тело - ее главный актив", - пишет один мужчина.

Но в последнее время, признаются турки, они устали от этих "охотниц за богатыми и горячими турецкими парнями". Поэтому россиянок осуждают.

"Русские девушки обижаются, ревнуют и подозревают, если не выводить их в общество. Но как объяснить, что с ними стыдно? Они слишком развязны, к тому же любят нарочно вести себя так, чтобы вызвать ревность. И еще из-за разницы культур (или глупости) они могут прилюдно обвинять и унижать своего мужчину", - отметил один из комментаторов.

Добавим, что согласно данным ресурса iReactor, Турция возглавляет рейтинг стран, где больше всего не любят российских туристов.

Кстати, не так давно Каменских очаровала счастьем в Турции с Потапом и покорила пляжным фотосетом.

Напомним также, что если вы собираетесь в отпуск в Турцию, то нужно знать несколько важных деталей.