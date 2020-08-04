На турецком курорте избили известную украинскую модель (фото)

Дарью Кирилюк и компанию ее друзей избили в Турции (коллаж РБК-Украина)

Украинская модель рассказала об избиение в Турции

На турецком курорте Чешме избили украинскую модель Дарью Кирилюк и компанию ее друзей. По словам девушки, это сделала охрана пляжного клуба Момо. Манекенщица написала, что четыре девушки получили удары по лицу, включая ее саму. Об этом Кирилюк написала на странице в Instagram.

"Я не хочу молчать и расскажу историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло", - написала модель.

Она опубликовала фото, а также отметила пост хештегом challengeacepted, который запустили в сети после того, как на украинку Анастасию Луговую в поезде напал мужчина и хотел ее изнасиловать.

Модель Дарью Кирилюк избили на турецком курорте (фото: instagram.com/dariakyryliuk)

Отметим, что Дарья не описала всю ситуацию, которая произошла с ней в пляжном клубе, в чем ее упрекнули в комментариях. Пользователи попросили ее не бросать тень на страну, не объяснив в деталях, что произошло на самом деле. Некоторые пользователи написали, что есть видео с камер, где показано, как бойфренд Дарьи бьет ее.

Как мы ранее писали, украинка Анастасия Луговая, на которую в ночь на 1 августа в поезде напал мужчина и хотел изнасиловать, стала чувствовать себя хуже.