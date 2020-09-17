В ТЦ под Киевом "работает" вежливый мошенник: гипнотизирует и осыпает комплиментами

В Броварах Киевской области промышляет вежливый мошенник. Он заходит в ТЦ, делает комплименты продавщицам, ведет себя очень галантно. С помощью гипноза он заставляет сотрудников дать ему сдачу якобы со 100 евро. Ему дают сдачу в гривнах и аферист исчезает. Об этом сообщается на странице "Магнолия ТВ" в Facebook.

"Бровары, ТРЦ "Марк Молл" - в магазин заходит этот тип. Вежливый, галантный, сыпет комплиментами и похоже гипнотизирует продавщицу. Спрашивает, можно ли заплатить евро и вместо оговоренных 100 евро дает какой-то фантик. В добавок говорит, что купюра совсем новая, мол, только перевод получил. В итоге забирает товар и сдачу в гривнах (порядка двух тысяч) и спокойно сваливает", - сказано на странице.

Отметим, что купюра, изображенная на фото, никакого отношения к евро не имеет. Это денежная единица Суринама (бывшей нидерландской колонии).

Сейчас Суринам - это одна из беднейших латиноамериканских стран.

Судя по всему, продавцы в ТЦ совсем не разбираются в том, как выглядят купюры евро.

Под Киевом мошенник владеет гипнозом (фото: facebook.com/tv.company.magnoliatv)

Как мы ранее писали, мошенники придумали новый способ, как опустошить банковские счета украинцев.