В ТЦ Киева промышляют наглые воры: схема "работы "попала на видео

В Киеве разыскивают двух наглых воров, которые промышляют в торговых центрах столицы кражей мобильных телефонов у самих продавцов. Так, 19 февраля в ТРЦ DreamTown, на 3 этаже, в магазине "Ход конем" у продавца магазина был украден мобильный телефон. В магазине "работали" двое молодых людей, один из них отвлекал продавца, а другой в этот момент - украл телефон. Видео кражи попало на видео, его опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Вчера в ТРЦ DreamTown, на 3 этаже, в магазине "Ход конем" у продавца магазина был украден мобильный телефон. Работали двое. Может кто сможет опознать этих гадов?" - написали в сообщении.

В ролике показано, как один из парней аккуратно подходит к стойке продавца и спокойно кладет его смартфон к себе в карман. Второй парень в это время отвлекает продавца разговорами.

В Киеве замечены наглые воры в одном из ТЦ (Киев Оперативный)

В комментариях украинцы написали, что нужно следит за своими вещами даже на работе.

Не кладите у все на виду и никто не будет воровать, а то сами провоцируете.

Вот уж действительно, «ход конем».

А я еще думала, что в библиотеку ходят сейчас почитать, а оно он как типа как никак!

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