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Цю російську лайку вживають багато українців. Викиньте її з вашого лексикону!

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Середа 10 травня 2023 19:42
Цю російську лайку вживають багато українців. Викиньте її з вашого лексикону! Який російський вислів використовують усі українці (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Емоції часом настільки зашкалюють, що без вживання лайливих слів упоратися з напругою чи роздратуванням складно. А ще такі слова та вирази ми використовуємо для вираження емоцій через сильне засмучення чи досаду. Але лаятись теж треба вміти й намагатися при цьому використовувати слова нашої культури та мови.

Один із найвідоміших вчителів України Олександр Авраменко розповів, яке російське жаргонне слово українці використовують дуже часто. А також запропонував варіанти заміни.

Мовознавець відзначає, що одним із найпопулярніших жаргонних виразів серед українців є "Блін!". Цей вислів передає емоції прикрості, досади.

Але, за словами Авраменка, це простонародне російське слово, яке росіяни вживають дуже часто. Тому не варто його "тягнути" в українську мову.

"Часто чую від молодих людей, та й не лише молодих, жаргонний і напівпристойний вигук "блін", який передає прикрість. Це російське простонародне слово, яке не варто тягнути в українську мову, а тим більше перекладати як млинець", - наголошує мовознавець.

Він запропонував інші слова, які більш пасують українській культурі та мові. Здивування, прикрість, досаду можна висловити нашими словами – "чорт", "до біса", "грець", "дідько", "трясця".

Крім того, Авраменко додав, що лаятись треба теж грамотно. І найкраще, коли словниковий запас настільки багатий, що вистачає культурних слів для вираження будь-якої емоції.

До речі, ми писали про те, якими словами можна замінити іноземні слова в лексиконі.

А також ми розповідали про те, як правильно українською мовою називається чашка.

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