Цю поширену помилку роблять усі під час відкривання консервів

Яку помилку роблять усі

Якщо ви не витираєте верхню частину банки, перш ніж її відкрити, ви робите велику помилку. Консерви пройшли довгий шлях, перш ніж потрапити на полиці магазинів.

Зокрема, на їхній поверхні накопичився пил та інші бактерії. Експерти рекомендують перед відкриттям будь-якої банки вимити та витерти кришку.

Дієтолог Джеймі Мок каже, що треба завжди мити та витирати кришки консервів, щоб зменшити поширення мікробів і бактерій. Пил, бруд та інші мікроби можуть потрапити в їжу.

Використовуйте щітку для чищення, щоб дістатися до глибоких країв або щілин.

Чим можна відкрити

Столовий ніж

Щоб відкрити консерви ножем, поставте банку на рівну поверхню. Поставте лезо вертикально на край кришки і міцно вхопіться за рукоятку однією рукою. Другою стукайте по ножу і проколіть кришку. Зробіть багато отворів по всьому краю кришки. В один з отворів вставте ніж і акуратно розріжте кришку.

Ложка

Поставте ложку круглим кінцем вертикально на край кришки. Натисніть ложкою на поверхню кришки і рухайте ложкою в сторони, поки не протрете кришку. Продовжуйте протирати нові отвори поруч з попередніми, поки не відкриєте банку.

Камінь

Консервну банку потрібно добре потерти круговими рухами об асфальт, великий камінь або бетонну підлогу. Тоді на кришці сточиться весь ободок. Акуратно стисніть банку збоку і зніміть верхню кришку.