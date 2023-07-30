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Цю помилку допускає кожен! 8 несподіваних речей, які насправді треба зберігати у холодильнику

Які речі треба зберігати у холодильнику (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У холодильнику влітку треба зберігати не тільки продукти. Хто б міг подумати, але від високих температур псуються навіть косметичні засоби. Тому, якщо у вас дорогі і якісні креми із натуральних складників, не ризикуйте їх тримати у ванній чи на туалетному столику.

Про те, які речі потрібно зберігати влітку у холодильнику, розповідаємо у матеріалі нижче.

Парфуми і косметика

Висока температура влітку, а також вологість у ванній кімнати збільшують ризики того, що хімічні сполуки у парфумах можуть зруйнуватись. Тому під час спеки флакони краще ставити у холодильник, де стабільна температура. Так ваші парфуми надовше збережуть свій запах.

Також у холодильнику треба залишати креми для обличчя, лосьйони для тіла, сонцезахисні засоби, лікувальні гелі і косметику. Втім перед тим, як помістити їх туди, все-таки прочитайте етикетку і зверніть увагу на те, за яких температур радить їх зберігати виробник.

Цілозернове борошно

Вкрай рідко у когось можна побачити борошно у холодильнику, так роблять хіба тільки дуже обізнані господині. Річ у тім, що цілозернове відрізняється за своїми характеристиками  від звичайного. Воно виробляється з цільних зерен пшениці, включаючи висівки та зародки. Останні багаті на вітаміни, поживні речовини та корисні жири. З часом вони гіркнуть, а низькі температури цьому запобігають.

Але враховуйте те, що таке борошно треба тримати в герметичній тарі, щоб воно не набрало запахів і вологи. Також не варто його надовго виймати з холодильника, аби на посудині не утворювався конденсат.

Пророщене зерно і квіти

Все більше українців пророщують мікрозелень вдома і використовують її для салатів. Втім улітку вона може швидко в'янути, а от холодильник продовжить її термін придатності.

Квіти також краще зберігаються у холоді. Тому на ніч можна їх поміщати у холодильник і так вони надовше збережуть свою свіжість.

Горіхи і фініки

Горіхи також бажано зберігати у холодильнику, але спершу їх помістіть у скляну тару. Та ж сама історія з фініками. Вони навіть після процесу сушення місять достатньо вологи. Помістивши їх у холодильник, вони будуть придатними до вживання протягом 6 місяців.

Свіжа кукурудза

Кукурудза під впливом високих температур може втрачати вологість і, відповідно, смак. Тому її краще зберігати у холодильнику та ще й в поліетиленовому пакеті, при цьому лушпиння не обдирайте.

 

Раніше ми писали про те, як зберігати каву, аби вона не втрачала смак.

Читайте також про те, як визначити якість чаю.

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