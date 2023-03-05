Эта пища провоцирует головные боли: диетолог дала список опасных продуктов

Врачи заявляют, что каждый пятый случай возникновения головной боли - спровоцирован едой. Она необязательно может относиться к классическому разряду "вредных" продуктов. Просто в ее составе есть некоторые компоненты, способные запускать определенные процессы в организме и этим вызывать головные боли.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram .

Какая пища может провоцировать головную боль

"Главная боль может быть вызвана разными факторами. Иногда это результат стресса, нехватки сна, усталости или голода. Причиняют и усиливают головную боль изменение уровня некоторых гормонов, в частности, эстрогена и прогестерона - этим можно объяснить, почему именно женщины чаще страдают от нее", - рассказывает эксперт.

По словам Фус, примерно 20% всех случаев головной боли, в том числе и мигрени, связаны с употреблением определенных продуктов.

"У некоторых людей голова начинает болеть во время или после еды. В таком случае надо обратить внимание на свой рацион, возможно продукты содержат ингредиенты, к которым вы чувствительны", - советует диетолог.

Эксперт советует завести дневник питания и фиксировать в нем, после которой пищи появляется головная боль, плохое самочувствие.

"Это позволит вам обнаружить продукт-провокатор, сократить его количество в рационе или полностью исключить. Внимательно читайте информацию на этикетке. Будьте здоровы и следите за тем, что вы едите", - говорит Фус.

Диетолог дала перечень компонентов из состава пищи, которые могут спровоцировать головные боли.

Биогенные амины

Самые известные из них - гистамин и тирамин. Многие из них в сыре, дрожжах и изделиях с ними, сосисках, пиве, вине, шоколаде, орехах и т.д. Поэтому если вместе с вином съесть, например, сыр рокфор или фету, а затем еще кусочек шоколада или шоколадный десерт, можно ожидать головную боль.

Следует помнить, что количество тирамина в продуктах увеличивается при их длительном хранении, много его в несвежих продуктах. ⁣⁣

Сульфиты

Это консерванты, которые добавляют в продукты для остановки роста бактерий. Могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе.

Этот компонент способен накапливаться в организме при частом потреблении таких продуктов.

Аспартом

Этот компонент входит в состав сладкой газировки - фанты, кока-колы и других напитков, "жвачек", а также "быстрых завтраков". ⁣⁣

Глутамат натрия

Его используют как пищевую добавку для производства копченых и колбасных изделий, разнообразных консервированных продуктов, соусов, сухих приправ, сухариков и чипсов. Глутамат натрия может провоцировать сильные мигрени. Азиатская кухня не лучший выбор для людей, чувствительных к глутамату. ⁣⁣

Нитрит натрия

Это краситель, приправа и консервант. Нитрит натрия является стабилизатором красного цвета консервированного мяса и вкусовой добавкой. С высокой степенью вероятности нитриты содержатся в сосисках, мясных консервах, копченой и вареной колбасе, копченой рыбе, беконе и ветчине.

Кофеин

Кофеин может вызвать резкую головную боль. Кофе, крепкий чай, энергетические напитки содержат много кофеина. Употребление 2-3 порций в день значительно увеличивает риски возникновения головных болей.