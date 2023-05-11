Ця випічка - найшкідливіша для здоров'я. Краще відмовтеся від неї

Найшкідливіша випічка

Одним із найшкідливіших для здоров'я видів випічки дієтологи називають білий хліб. Він виробляється з вищого сорту борошна, що містить менше поживних речовин, ніж інші види борошна (наприклад, цільнозернове).

У процесі виробництва білого хліба часто також використовується велика кількість цукру та жирних добавок, що робить його ще шкідливішим для здоров'я.

Регулярне вживання білого хліба може призвести до підвищеного рівня цукру в крові, ожиріння та інших захворювань.

Ще одним шкідливим видом випічки є тістечка (особливо куплені). Вони містять велику кількість цукру, жирів та штучних добавок, які можуть призвести до ожиріння, захворювань серця та цукрового діабету.

Крім того, багато тістечок містять пальмову олію, яка може підвищити рівень холестерину в крові та призвести до серцево-судинних захворювань.

У печиві, кексах та мафінах теж немає нічого хорошого. Особливо, якщо вони виготовляються з білого борошна і містять велику кількість цукру та жирів. Регулярне вживання цих магазинних ласощів може призвести до підвищеного рівня цукру в крові, ожиріння та захворювань ССС.

Якій же випічці віддавати перевагу?

Дієтологи радять ласунам і любителям борошняного вибирати випічку з цільнозернового борошна. Вона містить більше поживних речовин, включаючи клітковину, вітаміни та мінерали, і може допомогти знизити ризик розвитку захворювань серця та цукрового діабету.

Ще краще - готувати випічку вдома, використовуючи здоровіші інгредієнти: