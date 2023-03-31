Ця вечірня звичка має насторожити кожного. Вона сигналізує про появу діабету

Яка звичка має насторожити кожного

Лікар Пол Макардл стверджує, що є один ключовий симптом, який має насторожити людину. Якщо ви помітили, що почали частіше пити перед сном склянку води - це тривожний сигнал. Так само як і те, що стали частіше ходити в туалет вночі.

При цукровому діабеті, щоб позбавитися зайвої глюкози в крові, нирки починають активно працювати. У якийсь момент вони вже не витримують і глюкоза накопичується в сечі, через що й утворюється більше рідини.

Симптомами діабету також є помутніння зору, свербіж геніталій, молочниця й рани, що довго не гояться.

Крім класичних ознак цієї хвороби, у чоловіків виникають проблеми з потенцією, послаблення статевого потягу й облисіння. У жінок діабет супроводжується загальною слабкістю, появою прищів, дерматитів, порушенням менструального циклу.

"Якщо у вас є будь-який із цих симптомів і ви вважаєте, що у вас діабет 2 типу, зверніться до свого лікаря загальної практики або зателефонуйте до служби охорони здоров’я, щоб отримати пораду щодо тестування", - радить лікар.

Діабет не обов’язково виникає через споживання великої кількості цукру. Він може передаватися у спадок. Ця хвороба тісно пов’язана з іншими факторами способу життя. Ожиріння також сприяють виникненню діабету.

Як зменшити рівень цукру в крові

"Хоча цукор не обов’язково є причиною діабету, виключення очевидних джерел цукру з раціону є важливим першим кроком, якщо вам щойно поставили діагноз діабет 2 типу", - запевняє Макардл.

Він рекомендує замінити продукти і напої з високим вмістом цукру на альтернативи без цукру. Радить у гарячі напої давати нецукрові підсолоджувачі.

Втім щодо доцільності використання таких підсолоджувачів досі сперечаються медики. Деякі дослідження пов’язують їх з рядом проблем зі здоров’ям, включаючи непереносимість глюкози та інсульти.