Ця вечірня звичка має насторожити кожного. Вона сигналізує про появу діабету

Цукровий діабет підступний тим, що тривалий час може не проявляти чітких симптомів. Хвороба прогресує довго, але людина й не підозрює про неї. А неочевидні ознаки списує на перевтому чи знаходить цьому якесь "логічне" пояснення".
Проте медики наголошують, що поява однієї звички може вказувати на прихований діабет. Про це пише Express.
Лікар Пол Макардл стверджує, що є один ключовий симптом, який має насторожити людину. Якщо ви помітили, що почали частіше пити перед сном склянку води - це тривожний сигнал. Так само як і те, що стали частіше ходити в туалет вночі.
При цукровому діабеті, щоб позбавитися зайвої глюкози в крові, нирки починають активно працювати. У якийсь момент вони вже не витримують і глюкоза накопичується в сечі, через що й утворюється більше рідини.
Симптомами діабету також є помутніння зору, свербіж геніталій, молочниця й рани, що довго не гояться.
Крім класичних ознак цієї хвороби, у чоловіків виникають проблеми з потенцією, послаблення статевого потягу й облисіння. У жінок діабет супроводжується загальною слабкістю, появою прищів, дерматитів, порушенням менструального циклу.
"Якщо у вас є будь-який із цих симптомів і ви вважаєте, що у вас діабет 2 типу, зверніться до свого лікаря загальної практики або зателефонуйте до служби охорони здоров’я, щоб отримати пораду щодо тестування", - радить лікар.
Діабет не обов’язково виникає через споживання великої кількості цукру. Він може передаватися у спадок. Ця хвороба тісно пов’язана з іншими факторами способу життя. Ожиріння також сприяють виникненню діабету.
"Хоча цукор не обов’язково є причиною діабету, виключення очевидних джерел цукру з раціону є важливим першим кроком, якщо вам щойно поставили діагноз діабет 2 типу", - запевняє Макардл.
Він рекомендує замінити продукти і напої з високим вмістом цукру на альтернативи без цукру. Радить у гарячі напої давати нецукрові підсолоджувачі.
Втім щодо доцільності використання таких підсолоджувачів досі сперечаються медики. Деякі дослідження пов’язують їх з рядом проблем зі здоров’ям, включаючи непереносимість глюкози та інсульти.
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