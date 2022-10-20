Ця стрижка допоможе виглядати молодше: вона вже набирає популярності

Перукарі кажуть, що коротке волосся набирає популярності. Дійсно, короткі стрижки - тренд цього осінньо-зимового сезону. Це добре, тому що коротка стрижка ідеально підходить для того, щоб виглядати молодше.

Яку стрижку обрати

Фахівці рекомендують людям від 40 до 60 років вибрати стрижку "піксі-боб", яку ще називають "біксі". Ця стрижка дуже схожа на каре.

Також можна вибрати каре, яке дозволяє очистити обличчя, шию, додає стилю та ідеально підходить для відновлення об’єму тонкого волосся.

Легка у носінні та догляді стрижка "біксі" має перевагу в тому, що вона очищає обличчя та підкреслює зовнішність. Крім того, вона ідеально підходить жінкам, яким за 60 років, і недарма, адже дозволяє надати їм молодшого вигляду.

Стрижка "піксі-боб"

Якщо у вас густе волосся, ви можете зробити стрижку "піксі-боб" із довгим пухнастим чубчиком, який допоможе створити ефект підтяжки. Така стрижка дозволяє зменшити об’єм густого волосся, зберігаючи невелику довжину завдяки чубчику.

Відзначимо, що чубчик - одна з модних зачісок осені. Чубчик "шторка" є найпоширенішою, але ви можете вибрати коротку, тонку або бічну. Крім того, обов’язково вибирайте ту, яка підходить до форми вашого обличчя.

Важливо, щоб омолодити своє обличчя, досить вибрати коротку стрижку, яка не тільки буде модною цього року, але й зробить ваш образ свіжішим.