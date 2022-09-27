Ця секретна кнопка на посудомийній машині допоможе економить електроенергію

Посудомийна машина чудово допомагає та помітно економить час. У такому приладі є функція, яка допоможе заощадити гроші та зменшити рахунок за електроенергію.

Як і пральна машина, посудомийна має кілька програм миття. Тривалість програми та температура води вибираються відповідно до ступеня забруднення посуду.

Крім того, цей побутовий прилад також пропонує опцію, яка дозволяє економити електроенергію.

Як економити гроші

Сучасні посудомийні машини можуть споживати максимум від 7 до 10 літрів води за один цикл. Це споживання знизилося порівняно зі старими пристроями, які споживали до 25 літрів за цикл.

Енергоспоживання посудомийної машини залежить від температури миття. Чим нижча температура, тим менше енергії споживається. Тим більше, що машина використовує 80% споживаної енергії для нагрівання води.

Щоб мити посуд та економити електроенергію, натисніть "екорежим" на посудомийній машині. Цей режим нагріває воду до температури, яка не перевищує 50°C.

До того ж тривалість миття буде довшою порівняно з класичними програмами, щоб компенсувати низьку температуру миття. Таким чином вода нагріватиметься поступово, що дозволяє скоротити споживання електроенергії до 45%.

Також "екорежим" дозволяє таблеткам для посудомийної машини правильно розводитися завдяки великій тривалості циклу миття, і саме це робить їх ефективнішими. Швидке миття не дозволяє оптимально розвести таблетки.

Єдиним недоліком "екорежиму" є те, що він не підходить для дуже брудного посуду, якому потрібна мінімальна температура 66°C.