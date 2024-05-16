Ця поширена "помилка" спричиняє загибель кімнатних рослин влітку. Ось що не можна робити

Влітку різко змінюється інтенсивність сонячного світла, а також температура повітря і його вологість. Це все треба врахувати при догляді за кімнатними рослинами. Інакше при створенні некомфортних для них умов, вони можуть загинути.

Про те, яка часта помилка призводить до загибелі кімнатних рослин влітку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily Express .

Через яку поширену помилку гинуть кімнатні рослини

За словами експерта Кетрін Еллісон, поширеною помилкою, через яку кімнатні рослини гинуть, є розміщення їх у надто сонячному місці.

Це включає розміщення рослин на підвіконнях або біля вікон, що може бути корисним у зимові місяці, але рослинам може бути забагато світла навесні та влітку.

Експертка радить прибрати із підвіконня Dracaena trifasciata, у нас ця рослина більш відома під назвою тещин язик. Її вертикальне листя з чудовими візерунками потребують мінімального догляду, що робить їх ідеальними для новачків або зайнятих людей.

Занадто багато сонячного світла, особливо прямого, може спричинити загибель цієї рослини, тому переконайтеся, що вони належним чином розміщені в домі.

Dracaena trifasciata не любить надмірного світла (скриншот)

"Spathiphyllum (народна назва - жіноче щастя) - популярні кімнатні рослини, відомі своїми витонченими білими квітами. Вони цілком добре почуваються в умовах слабкого освітлення", - каже Кетрін.

Ця рослина віддає перевагу рівномірно вологому ґрунту і може навіть переносити нетривалі періоди посухи. За словами експертки, Spathiphyllum також допомагає покращити якість повітря в приміщенні, фільтруючи шкідливі токсини.

Обов’язково тримайте їх ніжне листя та квіти подалі від прямих сонячних променів.

Spathiphyllum не любить прямого сонячного світла (фото: Freepik)

Вважається, що бамбукові кімнатні рослини приносять удачу та процвітання. Ці рослини люблять слабке освітлення, тобто підвіконня не є ідеальним місцем для них.

Бамбук часто вирощують у воді, він потребує мінімального догляду, навіть менше, ніж тещин язик, тому не приділяйте цій рослині занадто багато уваги.

Ще одна рослина, яку потрібно тримати подалі від вікон і при слабкому або помірному освітленні, - Heart-Leaf Philodendron (філодендрон серцеподібний).

Heart-Leaf Philodendron не варто тримати на підвіконні (фото: prom.ua)