Ця популярна кава з кав'ярень може завдати шкоди здоров'ю

Зараз дуже популярними став напій бамбл або капуоранж - кава з апельсиновим соком. Однак, як виявилось, напій не зовсім позитивно впливає на здоров'я організму.
Про це повідомляє WellandGood.
Експерт із кави Женев’єв Капплер та дієтолог, фахівець з екологічно чистих харчових систем Крістіна Маніан розповіли, кава з апельсиновим соком може серйозно нашкодити організму.
За словами дієтолога, еспресо з апельсиновим соком може призвести до болю в животі. Все тому, що сік і кава є продуктами з високою кислотністю.
Кава може стимулювати вироблення шлункової кислоти, що може викликати неприємні симптоми кислотного рефлюксу або печії.
Крістіна Маніан розповів, що в каві містяться водорозчинні поліфеноли. Вони можуть блокувати засвоєння вітаміну С, який міститься в апельсиновому соку.
Тому експерти радять для отримання максимальної користі з обох напоїв, вживати їх окремо. До того ж слід витримати годину паузи між ними.
Поєднання кави з апельсиновим соком - не найкраща ідея. Однак, якщо смак напою приносить задоволення, варто дотримуватись порад.
Капплер розповів, що смак кави з цитрусовими нотками можна отримати іншим безпечним способом.
Зокрема, необхідно шукати сорти кави, які вже поєднують в собі натуральний цитрусовий смак. Наприклад, сорт Roasting Plant Coffee з Ємену має чудові ноти сицилійського апельсина, ванілі та лісових ягід.
Інший спосіб, який допоможе наповнити каву цитрусом - додати в неї екстракт флердоранжу. Сироп чи екстракт не взаємодіють із pH кави, але додають нотки апельсинового смаку.
Необхідно в охолоджену каву додати вершки з чистим екстрактом ванілі, екстракт квітів апельсина та коричневий цукор. Так кава не буде шкодити здоров'ю.
Каву не можна пити натщесерце. Ароматний напій краще вживати за дві години після сніданку. У такому випадку ніякої шкоди для організму не буде.
Кава натщесерце подразнює слизову, може спровокувати гастрит, печію чи нудоту.
Виключити каву з раціону треба людям яким властива тривожність, панічні атаки, а також людям схильним до доброякісних пухлин.
Люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою перш ніж вживати звичні дози кави слід проконсультуватися з лікарем.
Раніше ми повідомляли, чому після кави вранці хочеться до туалету.
Також ми писали, що відбувається з вашим тілом, коли ви п'єте кока-колу.