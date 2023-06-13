Ця популярна кава з кав'ярень може завдати шкоди здоров'ю

Чому напій шкідливий

Експерт із кави Женев’єв Капплер та дієтолог, фахівець з екологічно чистих харчових систем Крістіна Маніан розповіли, кава з апельсиновим соком може серйозно нашкодити організму.

За словами дієтолога, еспресо з апельсиновим соком може призвести до болю в животі. Все тому, що сік і кава є продуктами з високою кислотністю.

Кава може стимулювати вироблення шлункової кислоти, що може викликати неприємні симптоми кислотного рефлюксу або печії.

Крістіна Маніан розповів, що в каві містяться водорозчинні поліфеноли. Вони можуть блокувати засвоєння вітаміну С, який міститься в апельсиновому соку.

Тому експерти радять для отримання максимальної користі з обох напоїв, вживати їх окремо. До того ж слід витримати годину паузи між ними.

Як пити напій та не шкодити собі

Поєднання кави з апельсиновим соком - не найкраща ідея. Однак, якщо смак напою приносить задоволення, варто дотримуватись порад.

Капплер розповів, що смак кави з цитрусовими нотками можна отримати іншим безпечним способом.

Зокрема, необхідно шукати сорти кави, які вже поєднують в собі натуральний цитрусовий смак. Наприклад, сорт Roasting Plant Coffee з Ємену має чудові ноти сицилійського апельсина, ванілі та лісових ягід.

Інший спосіб, який допоможе наповнити каву цитрусом - додати в неї екстракт флердоранжу. Сироп чи екстракт не взаємодіють із pH кави, але додають нотки апельсинового смаку.

Необхідно в охолоджену каву додати вершки з чистим екстрактом ванілі, екстракт квітів апельсина та коричневий цукор. Так кава не буде шкодити здоров'ю.

Коли не можна пити каву

Каву не можна пити натщесерце. Ароматний напій краще вживати за дві години після сніданку. У такому випадку ніякої шкоди для організму не буде.

Кава натщесерце подразнює слизову, може спровокувати гастрит, печію чи нудоту.

Виключити каву з раціону треба людям яким властива тривожність, панічні атаки, а також людям схильним до доброякісних пухлин.

Люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою перш ніж вживати звичні дози кави слід проконсультуватися з лікарем.