Ця молитва на Новий рік 2025 допоможе залучити щастя у сім'ю

Молитва на Новий рік для злагоди в родині

Господи Боже, усіх видимих і невидимих створінь Творче, що сотворив часи й роки, Сам благослови новий рік, який щойно розпочався, і який ми рахуємо від Твого втілення задля нашого спасіння. Благослови Україну в новому році припиненням війни, мирним небом над головою, миром в суспільстві та миром в серцях.

Дозволь нам провести цей рік та багато років після нього в порозумінні та злагоді з ближніми нашими; зміцни й розповсюдь Святу Вселенську Церкву, котру Ти Сам заснував в Єрусалимі, і спасительною жертвою святого Тіла і пречистої Крові освятив.

Вітчизну нашу звелич, збережи та прослав; просвіти увесь народ наш – воїнів-захисників, трударів та можновладців - світлом совісті, розуму та духовності; Многоліття, здоров’я, достаток плодів земних, добрий врожай та сприятливі природні умови даруй нам; захисти від забруднення і людського винищення наші чудові ріки й озера, густі ліси та родючі ниви.

Упокой, Боже, у Твоїх світлих оселях усіх, хто відійшов у вічність, пам’ятаючи Твої заповіді та захищаючи Твою святу правду, всіх, хто став невинними жертвами сліпої ненависті та насильства.

Нас, грішних, усіх родичів і ближніх наших, співвітчизників та всіх благовірних християн, як істинний наш Верховний Пастир, упаси, огороди та ствердь на шляху спасіння, щоб і ми, йдучи ним, після благословенного Тобою життя у світі цьому, досягли Царства Твого Небесного, та удостоїлися вічного блаженства зі святими Твоїми на вікі віків. Амінь.