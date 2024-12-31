Ця молитва на Новий рік 2025 допоможе залучити щастя у сім'ю

Попри те, що Новий рік - не релігійне свято, після переходу на новий календар, його дата збігається зі Щедрим вечором. Предки вірили, що те, як провести це свято, визначало наступний рік. Тому могли молитися святим про щастя, злагоду, пробачення гріхів та звільнення від негод.

Про те, яку молитву варто прочитати в Новий рік, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Свято-Преображенського собору ПЦУ.

Молитва на Новий рік для злагоди в родині

Господи Боже, усіх видимих і невидимих створінь Творче, що сотворив часи й роки, Сам благослови новий рік, який щойно розпочався, і який ми рахуємо від Твого втілення задля нашого спасіння. Благослови Україну в новому році припиненням війни, мирним небом над головою, миром в суспільстві та миром в серцях.

Дозволь нам провести цей рік та багато років після нього в порозумінні та злагоді з ближніми нашими; зміцни й розповсюдь Святу Вселенську Церкву, котру Ти Сам заснував в Єрусалимі, і спасительною жертвою святого Тіла і пречистої Крові освятив.

Вітчизну нашу звелич, збережи та прослав; просвіти увесь народ наш – воїнів-захисників, трударів та можновладців - світлом совісті, розуму та духовності; Многоліття, здоров’я, достаток плодів земних, добрий врожай та сприятливі природні умови даруй нам; захисти від забруднення і людського винищення наші чудові ріки й озера, густі ліси та родючі ниви.

Упокой, Боже, у Твоїх світлих оселях усіх, хто відійшов у вічність, пам’ятаючи Твої заповіді та захищаючи Твою святу правду, всіх, хто став невинними жертвами сліпої ненависті та насильства.

Нас, грішних, усіх родичів і ближніх наших, співвітчизників та всіх благовірних християн, як істинний наш Верховний Пастир, упаси, огороди та ствердь на шляху спасіння, щоб і ми, йдучи ним, після благословенного Тобою життя у світі цьому, досягли Царства Твого Небесного, та удостоїлися вічного блаженства зі святими Твоїми на вікі віків. Амінь.