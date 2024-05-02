Ця головна помилка під час чищення зубів може зробити їх жовтими

Доктор Ферах Хамід з Британії пояснив, як одна проста помилка, яку люди роблять під час чищення зубів, може призвести до того, що вони жовтіють.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Bristol Live.

Яку головну помилку роблять люди під час чищення зубів

Стоматолог пояснив, що перед тим, як почати чистити зуби, бажано намочити зубну щітку. Цей маленький крок полегшує розподіл зубної пасти по всіх зубах, роблячи чищення ефективнішим.

Крім того, коли ви змочуєте щетину на щітці, вона пом’якшується. Це означає, що під час чищення вона м’якше впливає на ясна та зуби, допомагаючи уникнути будь-якого подразнення чи пошкодження.

Чищення зубів певним чином, наприклад без води або відразу після вживання кислої їжі, може з часом зробити їх менш білими.

Спочатку суха щітка може здатися корисною для видалення поверхневих плям, але без води зубна паста погано розподіляється, що призводить до тьмяності зубів.

Крім того, чищення зубів занадто швидко після вживання кислої їжі може призвести до пошкодження зубної емалі. Після цього вона змінює колір на жовтий.

Кислота пом’якшує емаль, що може призвести до чутливості зубів або змінити їх колір. Щоб уникнути цього, краще почекати деякий час після вживання кислої їжі, перш ніж чистити зуби, щоб ваша емаль залишалася міцною, а зуби залишалися здоровими.

Не забувайте чистити зуби та ясна протягом двох хвилин двічі на день, використовувати ополіскувач та вчасно відвідувати стоматолога.