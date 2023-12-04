Ця дієта може покращити здоров'я серця всього за місяць: вчені зробили заяву

Науковці Стенфордського університету в Каліфорнії (США) провели дослідження, щоб з'ясувати, чи є якась користь від веганської дієти для серця та судин. В експерименті брали участь 22 пари близнюків. Один із них дотримувався звичайного способу харчування, а інший - веганського.

Які результати отримали вчені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на британське видання Express .

Що показало дослідження

Попередні висновки науковців свідчили про те, що споживання меншої кількості м'яса покращує роботу серцево-судинної системи. Інші фактори - генетика та навколишнє середовище - призводять до відхилень.

Оскільки в експерименті брали участь однояйцеві близнюки, фактор генетики скасовується. Проте навіть попри це результат залишилися незмінним: веганська дієта покращує здоров'я серцево-судинної системи.

Ба більше - учасники дослідження помітили значне покращення стану здоров'я вже за місяць. А за два місяці показники стали в рази кращими.

Вегани також помітили покращення показників рівня інсуліну натщесерце, що зменшило ризик розвитку діабету. У тих, хто має надлишок вага, зайві кілограми почали сходити.

У результаті дослідники дійшли висновку, що перехід на харчування без м'ясних продуктів піде на користь всім охочим.

Що таке веганство

Веганська дієта - це спосіб харчування, при якому з раціону виключають всі продукти тваринного походження. Тобто основу харчування веганів складає рослинна їжа.

При цьому веганство має свої окремі різновиди:

вегани, які уникають продуктів тваринного походження у своєму раціоні

вегани, що їдять цілісні продукти

вегани, які їдять оброблені веганські продукти, такі як рослинні котлети, морозиво без молока, веганський сир тощо

вегани-сироїди споживають продукти, виготовлені при температурі нижче 48 градусів

вегани-сироїди, які їдять продукти з низьким вмістом жиру

Таким чином вегани повністю не їдять м'ясо, можуть частково відмовитися від яєць, молочних продуктів, риби. Проте вони однозначно споживають овочі, фрукти, насіння, горіхи, соєві продукти, цільнозернові продукти та решту їжі рослинного походження.