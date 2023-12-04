Эта диета может улучшить здоровье сердца всего за месяц: ученые сделали заявление

Ученые Стэнфордского университета в Калифорнии (США) провели исследование, чтобы выяснить, есть ли какая-то польза от веганской диеты для сердца и сосудов. В эксперименте участвовало 22 пары близнецов. Один из них придерживался обычного способа питания, а другой - веганского.

Какие результаты получили ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание Express .

Что показало исследование

Предыдущие выводы ученых свидетельствовали о том, что потребление меньшего количества мяса улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Другие факторы - генетика и окружающая среда - приводят к отклонениям.

Поскольку в эксперименте участвовали однояйцевые близнецы, фактор генетики отменяется. Однако даже несмотря на это, результат остался неизменным: веганская диета улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Более того, участники исследования заметили значительное улучшение состояния здоровья уже через месяц. А через два месяца показатели стали в разы лучше.

Веганы также заметили улучшение показателей уровня инсулина натощак, что уменьшило риск развития диабета. У тех, у кого есть избыток веса, лишние килограммы начали уходить.

В результате исследователи пришли к выводу, что переход на питание без мясных продуктов пойдет на пользу всем желающим.

Что такое веганство

Веганская диета - это способ питания, при котором из рациона исключают все продукты животного происхождения. То есть основу питания веганов составляет растительная пища.

При этом веганство имеет свои отдельные разновидности:

веганы, избегающие продуктов животного происхождения в своем рационе

веганы, которые едят цельные продукты

веганы, которые едят обработанные веганские продукты, такие как растительные котлеты, мороженое без молока, веганский сыр и т. п.

веганы-сыроеды потребляют продукты, изготовленные при температуре ниже 48 градусов

веганы-сыроеды, которые едят продукты с низким содержанием жира

Таким образом, веганы полностью не едят мясо, могут частично отказаться от яиц, молочных продуктов, рыбы. Однако они однозначно потребляют овощи, фрукты, семена, орехи, соевые продукты, цельнозерновые продукты и остальную пищу растительного происхождения.