Ця чарівна поведінка чоловіків насправді приховує бажання контролювати

Він завжди ідеальний джентльмен

Чоловіки, які прагнуть контролювати, часто представляють себе як справжніх джентльменів. Вони ввічливі, чемні, завжди знають, що сказати і створюють образ респектабельності та надійності.

Проте важливо пам'ятати, що якщо хтось демонструє джентльменську поведінку, не обов'язково означає, що він діє у ваших інтересах. Якщо, попри всю чарівність, ви відчуваєте дискомфорт, можливо, в поведінці ви бачите певні тривожні сигнали.

Постійні компліменти

Певно, всім приємно відчувати себе особливими - тим паче коли засипають компліментами, змушуючи відчувати себе центром чийогось всесвіту.

Звісно, така поведінка вливає на нашу самооцінку. І хоча робити компліменти - здорова практика, це може бути інструментом контролю, коли чоловік змінює ставлення у разі незгоди дівчини з його поглядами або у разі різниці у вподобаннях.

Незвичні компліменти

Чоловіки, які потай прагнуть контролювати, часто використовують витончену форму критики, приховану в ніби-то чарівній поведінці. Вони можуть зробити комплімент, а потім критичне зауваження щодо зовнішності, друзів чи навіть мрій - або ж поєднати ці дії у "незвичному" компліменті.

Це настільки завуальовано, що можна навіть не помітити цього спочатку. Але з часом ця критика може підірвати самооцінку і впевненість у собі.

Майстерність у дискусії

Чоловіки, які прагнуть контролювати партнерку, часто володіють винятковими навичками ведення бесіди. Однак, якщо замість того, щоб знаходити компроміс у випадку розбіжностей, маніпулятори спрямовують дискусію на свою користь.

Завжди має відповідь на будь-яке запитання

Ця риса може вражати, але вона також є потенційним тривожним сигналом. Такі чоловіки часто можуть позиціювати себе як остаточних вирішувачів проблем.

Вони використовують свою обізнаність, щоб створити відчуття незамінності і залежності - таким чином легше людиною легше маніпулювати.

Розповіді про минуле

Наприклад, вони можуть ділитися історіями про те, як їх скривдили в минулому або як вони зазнали неймовірних труднощів - і, на перший погляд, це буде напрочуд схоже на щирість.

Це парадоксально, але ця тактика маніпуляції також використовується чоловіками з прагненням контролю - щоб викликати співчуття і почуття провини в інших, що полегшує отримання бажаного.

Небачена щедрість

Щедрість може бути прекрасною якістю. Однак, коли її використовують як інструмент контролю, вона стає маніпуляцією.



Чоловіки, які хочуть контролювати, часто використовують подарунки і послуги, щоб створити відчуття обов'язку, постійно нагадуючи про свою доброту і вимагаючи чогось натомість.

Постійний інтерес

Одна справа - цікавитися життям жінки, щоб підтримати і проявити симпатію, а зовсім інша - для того, щоб контролювати. Наприклад, бажання знати все про життя дівчини, з ким вона була, куди йшла, що робила, з ким спілкувалася цілком може бути способом контролю під виглядом дружби.

Краще за друзів і родичів

Чоловіки, які хочуть контролювати, часто намагаються ізолювати вас від вашої підтримки. І попри те, що мати спільні інтереси та дозвілля - необхідна річ для здорових стосунків, якщо чоловік обмежує коло спілкування жінки - це червоний прапорець.

Адже метою підлаштування під всі інтереси партнерки може бути не щира зацікавленість - особливо, якщо з'являється критика друзів чи родини. Таким чином чоловік змушує вас почуватися самотньою і залежною від нього у соціальній взаємодії та підтримці.