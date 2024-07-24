Ця акторка могла зіграти Герміону замість Емми Вотсон. Дивіться, як сьогодні вона виглядає

Хетті Джонс (фото: кадр з фыльму "Мадлен")

Емма Вотсон була новачком на той момент, але Хетті Джонс, на початок кастингу в 1999 році, вже встигла з'явитися на екранах і завоювати серця глядачів у комедії "Мадлен", що вийшла за рік до цього.

У віці 10 років вона зіграла головну роль маленької сироти, яка протистоїть закриттю школи для дівчаток, але з волі долі виявляється викраденою разом із сином посла, що призводить до серії пригод.

"Я ідеально підійшла для цієї ролі. Я був такою впевненою в собі дитиною, яка любить драму. Мої батьки були повною протилежністю, але дозволили мені пройти прослуховування, думаючи, що я просто добре проведу час. Вони не очікували, що я отримаю роль",- згадувала Хетті.

На кастингу для фільму "Гаррі Поттер" юна акторка привернула увагу продюсерів і дійшла до фіналу, де залишилися тільки вона та Емма Вотсон.

Емма Вотсон (фото: кадр з фільму "Гаррі Поттер")

Вибір був непростим, але в підсумку творці фільму віддали перевагу Еммі. І, як ми знаємо, вони не помилилися, оскільки Вотсон на прослуховуванні також справила враження своєю впевненістю.

Можна сказати, що це була чесна конкуренція двох талановитих молодих актрис. Однак, оскільки Хетті була старша за Емму на два роки, творці фільму вирішили, що вона може бути занадто дорослою для ролі Герміони.

Хоча Джонс сподобалося зніматися в кіно, вона не продовжила свою акторську кар'єру в дитинстві, зізнавшись, що не відчувала справжнього бажання отримати жодну з ролей, на які прослуховувалася після "Гаррі Поттера".

У підсумку акторка надовго зникла з екранів. У 2010 році вона завершила навчання в Академії театрального мистецтва Маунтв'ю, але стати справжньою кінозіркою їй не вдалося, і вона здебільшого з'являлася в невеликих ролях у серіалах.

Хетті Джонс (фото: instagram.com/hattyj0nes)

Сьогодні Хетті зосередилася на театральній грі та письменницькій діяльності. У 2018 році вона поставила виставу "Ця дівчинка", засновану на її дитячому акторському досвіді, в якій сама виконала головну роль.