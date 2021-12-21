Цветочный гороскоп 2022: какое вы растение и что изменится для вас новом году

Цветочный гороскоп на 2022 год расскажет, что может измениться в жизни каждого из 36 знаков этой системы предсказаний. Основана она на древней культуре кельтов, которые жили в гармонии с природой, и обращались к ней в сложных и спорных ситуациях.
Об этом пишет Oloveza.
Горечавка желтая (1-10 января)
В наступающее время цветочным представителям предстоит много трудиться, в том числе и над самим собой.
Людей, рожденных в это время отличает открытый и дружелюбный нрав. Это настоящие альтруисты, любое действие которых продиктовано не личными выгодами, а желанием оказать помощь близкому человеку.
Чертополох (11-20 января)
Этому знаку впереди светит большое количество приключений и знакомств, поэтому чаще выходите в люди.
Человек-Чертополох - скромен, поэтому предпочитает держаться неприметно. Таких людей отличает внимательность, доброта, отзывчивость и легкий нрав, поэтому они всегда окружены друзьями.
Бессмертник (21-31 января)
Цветочный гороскоп пророчит знаку большие достижения в карьере, работе и финансовый успех.
Представителей знака тотема отличает изысканность, тактичность и природный шарм. Такие люди любят все красивое и утонченное, поэтому они всегда одеты по последнему слову моды, осведомлены в области музыки и кино.
Омела (1-10 февраля)
Для вас наступает время исполнения желаний, можно воплощать в реальную жизнь все свои заветные идеи.
Люди, рожденные под покровительством Омелы, отличаются харизмой и обаянием. Они никогда не остаются в одиночестве, так как всегда умеют очаровать понравившегося человека.
Красавка (11-20 февраля)
Следующий год - время трудов и плодотворных усилий. Все окупится сполна, если не перестать трудиться и добиваться всегда только большего.
Красавка - сложная и противоречивая личность, с которой не каждому удается найти общий язык. Представители данного знака отличаются загадочностью, мистичностью и нелюдимым характером.
Мимоза (21-28/29 февраля)
Нейтральное время, никаких изменений не предвидится. Год необходимо прожить в спокойствии и не лишать себя радости.
Представители данного знака восприимчивы к изменениям в жизни, отлично подстраиваются под обстоятельства и интуитивно чувствуют окружающий мир. Люди-Мимозы отличаются острым интеллектом и быстрой реакцией, а в стрессовых ситуациях проявляют настоящие чудеса героизма.
Мак (1-10 марта)
Время будет наполнено знакомствами и общением, вполне возможно, мак выйдет замуж или благополучно жениться.
Эти личности отличаются загадочностью и непредсказуемостью. Окружающие не способны отгадать скрытые мотивы поступков Мака, поэтому его часто считают не слишком адекватной личностью.
Лилия (11-20 марта)
Знаку нельзя переусердствовать, важно находить моменты для позитивного отдыха. Не помешает позаботиться о внешности.
Личности, рожденные под знаком Лилии, являются самыми самоуверенными представителями гороскопа Цветов. Это царственные и высокомерные особы, которые прекрасно знают, чего хотят от жизни.
Наперстянка (21-31 марта)
Год пророчит колоссальные изменения, которые могут касаться любых сфер жизни.
Люди-Наперстянки отличаются любопытством, трезвостью суждений и философским подходом к жизни. Это убежденные прагматики, которые не приемлют пустых мечтаний.
Магнолия (1-10 апреля)
Период хорош для профессионального роста, но нужно бояться проказ недоброжелателей и тайных недругов.
Люди-Магнолии всегда нацелены на то, чтобы занимать первые позиции в общественной жизни и профессиональной сфере. Восхищенные взгляды окружающих являются для них наркотиком, поэтому Магнолии весьма падки на лесть и комплименты.
Гортензия (11-20 апреля)
Все будет зависеть от человека, желания исполнятся, если он сам приложит к этому собственные усилия.
Личности, рожденные под покровительством Гортензии, на первый взгляд кажутся экстравертами. Они коммуникабельны, имеют широкий круг знакомств и умеют поддержать непринужденную беседу даже с малознакомыми людьми.
Георгин (21-30 апреля)
Удача светит георгину. Ему нужно быть смелее и не бояться рискованных предложений. Впереди пополнение в семействе.
Такие личности отличаются противоречивой натурой. Сегодня они могут быть мягкими и милыми романтиками, но уже завтра вы увидите перед собой холодного циника. Все зависит от того, в каком настроении встал сегодня утром Георгин.
Ландыш (1-10 мая)
Гороскоп цветов пророчит вам время перемен и решительных действий. Важно найти дружеского партнера и помощника.
Люди-Ландыши - хрупкие и нежные создания, которые на протяжении всей жизни остаются впечатлительными детьми. Они скромны и непритязательны, всегда держатся в стороне от шума и гама.
Портулак (11-20 мая)
Лучше находиться в одиночестве, так риск остаться обманутым будет минимальным.
Личностей, рожденных под покровительством Портулака, отличает непростой характер. Такие люди отличаются себялюбием и эгоизмом, они капризны и требуют максимального внимания к своей персоне.
Ромашка (21-31 мая)
Время испытаний и проверок на прочность. Перед Ромашкой встанет выбор, а от правильного решения зависит ее дальнейшая жизнь.
Люди-Ромашки отличаются доброжелательностью, это отличные слушатели, которые всегда посочувствуют чужой беде. Им не присуща излишняя откровенность, так как больше всего на свете они боятся сплетен и пересудов.
Колокольчик (1-10 июня)
Замечательный момент, чтобы улучшить свое материальное благополучие. Ему нужно много трудиться и принимать помощь от всех близких.
Колокольчики отличаются постоянством и очень привязаны к родной стране, отчему дому и родственникам. Они болезненно воспринимают любые перемены в жизни.
Маргаритка (11-21 июня)
Знаку рекомендуется выйти в общество и позабыть о прошлых обстоятельствах. Открытые сердца направлены к Маргариткам.
Люди-Маргаритки скромны и дружелюбны. Они не любят лишнего внимания к своей персоне - круг общения представителей данного знака насчитывает множество знакомых, однако настоящих и проверенных друзей у Маргариток немного.
Тюльпан (22 июня-1 июля)
Карьера будет очень удачна и благополучна, но тратить огромные суммы денег сейчас нельзя.
Люди-Тюльпаны любвеобильны и легко заводят новые знакомства. Это харизматичные и обаятельные личности, которые просто магическим образом влияют на противоположный пол.
Кувшинка (2-12 июля)
Болтовня Кувшинки может помешать ей самой стать успешнее по жизни. Важно следить за своим языком.
Люди, рожденные под покровительством Кувшинки, поразительно легко адаптируются к изменяющемуся миру. Это гибкие личности, которые могут наладить контакт с кем угодно.
Фиалка (13-23 июля)
Для вас наступит хорошее время для отдыха, командировок и путешествий. Нельзя отказываться от общения.
Фиалки - это скромные и ненавязчивые личности, что никогда не выпячивают свои многочисленные достоинства. Фиалки долго дожидаются признания своих заслуг, что, впрочем, не слишком расстраивает представителей данного тотема.
Шиповник (24 июля-2 августа)
Лидерские качества знака помогут добиться успеха на профессиональном поприще. В личной жизни - затишье.
Вам может показаться, что Шиповник упрям и абсолютно лишен чувств. Это не так - Шиповники самоотверженны до альтруизма, просто вся нежность и чуткость данного знака направлена лишь на близких людей.
Подсолнух (3-12 августа)
Нельзя зазнаваться и вести себя слишком уверенно. Девиз года – простота и спокойствие.
Представители данного знака отличаются упорством и идут вперед, несмотря на любые препятствия. Именно упрямство помогает Подсолнухам достичь успехов и хорошо устроиться в жизни.
Роза (13-23 августа)
Розе предстоит рискнуть, но риск будет обязательно оправдан и обернется большой удачей и счастьем.
Как настоящая королева цветов, Роза привыкла считать, что Вселенная вращается вокруг ее персоны. Такие личности обладают выраженными лидерскими задатками и требуют от окружающих безоговорочного подчинения.
Дельфиниум (24 августа-2 сентября)
Знаку требуется много работать, чтобы получить желаемые результаты. Нельзя забывать о своем здоровье, в частности, об иммунитете.
Личности, которые пришли в наш мир под покровительством Дельфиниума, отличаются требовательностью и любовью к порядку. Они не терпят проявлений неряшливости и всегда оценивают окружающих по внешнему виду.
Гвоздика (3-11 сентября)
Замечательный год для поиска чего-то нового. Можно изменить судьбу при помощи новых товарищей или надежных партнеров.
Представители данного тотема отличаются острым чувством справедливости. Это верные, честные и уверенные в себе личности, которые превыше всего ставят семью и традиционные ценности.
Астра (12-22 сентября)
Чтобы получить желаемое, знаку придется упорно стараться. Встреча с родственниками поможет успокоить взвинченные нервы.
Астры - жизнерадостные, харизматичные и обаятельные личности. Они отличаются отменным здоровьем и огромными запасами жизненной энергии, всегда готовы пошутить и посмеяться.
Вереск (23 сентября - 3 октября)
Вас ждет впереди отличный год исполнения всех заветных желаний. Время позитива и отдыха.
Представители данного знака старательно сдерживают эмоциональные порывы и обдумывают каждый шаг, так как очень зависимы от общественного мнения. Верески тщательно следят за модой, любят стильно и красиво одеваться и просто тают от комплиментов.
Камелия (4-13 октября)
Цветочный гороскоп по знаку зодиака предлагает расслабиться и жить теми обстоятельствами, которые подарит судьба.
Люди-Камелии на первый взгляд кажутся слабыми и неуверенными в собственных силах. Однако на самом деле они весьма отважны и склонны к авантюрам, просто не слишком любят быть на виду, предпочитая не привлекать к себе лишнего внимания.
Сирень (14-23 октября)
В следующем году важно позаботиться о себе, личном здоровье и собственной внешности.
Эти личности отличаются неуемной энергией, детской непосредственностью, любопытством и неиссякаемым энтузиазмом. На первый взгляд они могут показаться несколько инфантильными, однако это не мешает Сирени при необходимости проявлять упорство и целеустремленность.
Фрезия (24 октября - 2 ноября)
Осторожность сейчас не помешает, в окружении имеется человек, который выдвигает черные мысли и делает негативные поступки.
Люди-Фрезии не привыкли к поражениям. Они невероятно упорны, так что могут без зазрения совести пойти по головам ради реализации личных желаний. Эти личности – умелые манипуляторы, которые могут уговорить окружающих на что угодно.
Орхидея (3-12 ноября)
Благоприятное время для профессиональных дел. Не нужно стремиться к повышенным высотам, можно получить большое удовольствие и от того, что сейчас уже есть.
Люди-Орхидеи обладают способностью к ясновидению. Это мистики и фаталисты, которые бывают весьма суеверными. Способность на каждом шагу замечать дурные приметы портит жизнь представителям данного знака.
Пион (13-22 ноября)
Вас ждет спокойное и уравновешенное время, когда будет минимум потрясений и забот.
Пионы - сильные и активные личности, отличающиеся поистине сибирским здоровьем и неиссякаемой жизненной силой. Кажется, нет такого дела, с которым бы не мог справиться человек-Пион.
Гладиолус (23 ноября - 2 декабря)
Вам пришла пора настроить на позитив личную жизнь, ведь эта сфера жизни будет главной в 2022 году.
Гладиолусов многие называют любимчиками судьбы. Представители данного знака являются чуть ли не самыми успешными среди всех представителей Цветочного гороскопа.
Одуванчик (3-12 декабря)
Энергичным и активным знакам придется пройти через небольшие жизненные трудности, но успех им обеспечен.
Жизнерадостные Одуванчики не терпят зимних холодов и осенней слякоти. Отсутствие солнца вполне может загнать их в депрессию, так что при первой же возможности Одуванчики отправляются поближе к морю, чтобы погреться в жарких тропиках и накупаться в теплой воде.
Лотос (13-22 декабря)
Вам в следующем году нельзя пытаться что-то изменить, время для этого еще не подошло.
Людей-Лотосов отличает чистота помыслов, искренность слов и благородство натуры. Это выносливые, сильные и энергичные личности. Они никогда не пожертвуют честью ради достижения корыстных интересов и всегда стоят на страже справедливости.
Эдельвейс (23-31 декабря)
Наполненные чувствами знаки будут довольствоваться настоящей жизнью и благополучием судьбы.
Это свободолюбивые, импульсивные и непоследовательные в делах и словах личности. Люди-Эдельвейсы не переносят рутину, скуку и обыденность. Их жизнь должна быть похожа на бесконечный праздник, на котором одно событие тут же сменяется другим.
Ранее мы писали, что ждет каждый знак гороскопа друидов в 2022 году.