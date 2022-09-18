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Эти цвета маникюра старят руки и делают кожу бледной: их лучше избегать

Каких цветов маникюра лучше избегать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто случается, когда неправильно подобранный цвет маникюра может прибавлять лет девушке. Также такое кажущееся обычное дело может испортить образ. В таком деле лучше всего отдать предпочтение нютовому оттенке.

Об этом пишет издание Kobieta.

От чего следует отказаться

Холодные оттенки

С возрастом сосуды на кистях становятся все заметнее, поэтому холодные цвета маникюра только подчеркнут их. Иллюзию бледной кожи создаст синий, зеленый, фиолетовый или голубой цвет.

Желтый и коричневый цвет

Такие цвета в маникюре могут лишь подчеркнуть сухость рук и пигментные пятна, которые часто появляются с возрастом.

Осенние оттенки желтого, оранжевого и коричневого смотрятся оригинально и ярко. Однако они сделают кожу очень тусклой.

Желтый маникюр старит руки (freepik)

Черный цвет

Такой цвет точно будет привлекать внимание окружающих. К тому же черный маникюр еще и будет подчеркивать даже малейшие морщинки на коже рук и делать общий вид более грубым.

Черный маникюр грубо смотрится на руках (freepik)

Перламутровый

Перламутровый гель-лак смотрится на руках юных девушек просто замечательно. Но руки женщин после 35, когда появляются первые незаметные морщины, с таким маникюром руки зрительно будут казаться неухоженными и очень натрудненными.

Перламутровый маникюр старит руки (freepik)

Все-таки лучше отдать предпочтение нежному маникюру. Он никогда не перестанет быть популярен и всегда будет подходить к любому образу.

Ранее мы сообщали, что не следует делать перед походом на маникюр.

Мы также писали о том, как почистить руки и ногти после работы на огороде.

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