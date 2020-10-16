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Від алергії до інфаркту: як колір волосся впливає на схильність до хвороб

П'ятниця 16 жовтня 2020 19:46
Від алергії до інфаркту: як колір волосся впливає на схильність до хвороб
Колір волосся впливає на схильність до хвороб (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Колір волосся визначається генами, в яких закладено і наше здоров'я

Вченим вдалося з'ясувати, що колір волосся людини впливає на її схильність до тих чи інших хвороб. Такий зв'язок пояснюють тим, що кожен колір відповідає певному генетичному набору.

Наприклад, групі німецьких вчених після вивчення успішності дітей у півсотні шкіл вдалося визначити, що рудим і світловолосим дітям складніше даються різні дисципліни. Вони, в цілому, можуть засвоювати матеріал нарівні зі всіма, а часом навіть швидше, але скоріше все забувають і в результаті відстають від інших. Про це пише eurostyle.

Крім того, у світловолосих людей (нордичний тип) частіше виникають проблеми зі здоров'ям. У натуральних блондинів низьке вироблення меланіну, що робить їх більш сприйнятливими до сонячних променів, і, відповідно, до раку шкіри. Втім, тим же страждають і руді.

Від рівня меланіну залежить і больовий поріг - у людей зі світлою шкірою і волоссям він нижче. Це підтверджують багаторічні спостереження в галузі хірургії та стоматології - світловолосим анестезії потрібно більше.

Слабше у нордичного типу і нервова система. Вважається, що люди південного типу більш витривалі психологічно і фізично.

Не пощастило світловолосим і з ШКТ - у них частіше буває підвищена кислотність, що призводить до гастритів, жовчний міхур і нирки у них також запалюються частіше.

В два рази частіше зустрічається і ревматизм, а близько 60% білявих в молодості страждають зниженим тиском, що до старості переростає у гіпертонію.

Брюнети і брюнетки також мають слабкі місця. Зокрема, вони більш схильні до сечокам'яної хвороби, у них частіше бувають інфаркти. Крім того, їм важче переносити вогкість і холод.

Рудоволосі люди також відрізняються непередбачуваною реакцією на лікарські препарати - 80% з них є алергіками.

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