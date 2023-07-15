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"Цього замало!" У скандалі між Поляковою і ЗМІ новий несподіваний поворот

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Світлана Мащенко

Оля Полякова після скандалу з виданням Главред опублікувала нове відео, в якому заявила, що вибачень, опублікованих на сайті ЗМІ, замало.

Чого хоче співачка, дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Оля Полякова вимагає відеовибачення

Артистка розповіла, що представники Главреду зв'язалися з нею одразу ж після її заяви, що вона має намір судитися з виданням.

Статтю з бодішеймінгом її 18-річної доньки Маші видалили, а перед співачкою вибачилися на словах і розмістили матеріал з вибаченнями.

Проте Оля вимагає, аби авторка статті, в якій Машу Полякову цькували за її зовнішній вигляд, записала відеовибачення і понесла покарання, про яке стало би відомо публічно.

У ЗМІ артистці відповіли, що показувати обличчя журналістки... неетично.

"Тобто написати образи на всю країну в публічному просторі про мою дитину - то етично, а вибачитися по-людськи - то неетично? Ви розумієте, писульку на сайті з вибаченням залишити, безособисту, цього замало!" - обурюється співачка.

Деталі скандалу с донькою Полякової

Вдень 13 липня на Instagram-сторінці Олі з'явилося відео з тренуванням, на якому була присутня її 18-річна донька Маша.

Видання Главред швидко підхопило це і випустило статтю, в якому в негативному ключі описало тіло дівчини.

Після цього Оля Полякова заявила, що позиватиметься на ЗМІ через бодішеймнг і буде вимагати компенсації за образу.

ЗМІ забодішеймило доньку Полякової (скриншот)

Нагадаємо, що Маша Полякова навчається у Великій Британії у в музичному університеті BMus в Лондоні.

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Оля Полякова