Цього ніхто не знав. Буданов вперше розповів про перший шлюб

Вперше Кирило Буданов одружився у 2009 році. Тоді молодому лейтенанту було непросто утримувати сім'ю, але цей шлюб з часом розірвався. Скільки саме він тривав - невідомо, але вже у 2013 році військовий одружився вдруге.

За його словами, нещодавно вони з Маріанною відсвяткували 10 річницю шлюбу.

Що відомо про Маріанну Буданову

Очевидно, що в соціальних мережах чи в інших відкритих ресурсах про пару мало інформації, адже вони намагаються бути не публічними.

Про Маріанну відомо, що кілька років тому вона балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар".

Раніше Кирило Буданов розповів про стосунки з дружиною під час повномасштабної війни.

Друга дружина Кирила Буданова Маріанна (фото: facebook.com)

"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті, 24 на 7. Раніше я ішов на роботу - повертався додому, а зараз...", - поділився він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

До речі, раніше Маріанна Буданова розповідала, як у перші тижні повномасштабного вторгнення на її день народження чоловік подарував їй власноруч зроблену листівку та букет тюльпанів.

Але розвідник заперечує.

"Неправда. Ніякий букет я не знайшов. В той час трошки було не до квітів, і мені так здається, що особливо їх і не продавали. Ну, може, і помиляюсь, але я тоді не знайшов... Я зробив зі стікерів таку, як в першому класі, квітку таку. Все, на що змігся в той момент", - виправив він розповідь дружини.