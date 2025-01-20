Чи треба поливати город безсніжною зимою? Ця помилка може коштувати вам врожаю

Важливість вологи для рослин у зимовий період

Рослини продовжують перебувати в стані життєдіяльності навіть під час зими, і відсутність снігу може спричинити дефіцит вологи. Це особливо актуально для багаторічних культур і дерев, коріння яких може залишатися активним.

Волога необхідна для того, щоб запобігти висиханню коренів, які можуть стати вразливими до морозів. Без достатньої кількості води коріння може не отримувати необхідного живлення, що знижує шанси на успішне відновлення рослин після зими.

Якщо грунт сухий, це може також вплинути на структуру ґрунту, ускладнюючи вбирання води в майбутньому.

Коли і як поливати город в безсніжну зиму

Поливати город взимку потрібно обережно, і є кілька ключових моментів, на які слід звернути увагу. Перш за все, важливо, щоб температура повітря була вище нуля, оскільки вода, яка потрапляє в замерзлий ґрунт, може призвести до пошкодження коренів рослин.

Ідеальний час для поливу - це відлига, коли грунт не промерзлий, але й не надто вологий. Поливати можна тільки в теплі дні, коли температура не опускається нижче нуля. Важливо, щоб вода проникала в ґрунт на глибину кореневої системи, не залишаючи на поверхні лужного шару, що може призвести до подальшого замерзання.

Сухою зимою город потребує поливу (фото: Freepik.com)

Як визначити, чи потребують рослини води взимку

Для визначення потреби у воді можна звертати увагу на декілька факторів. Якщо на поверхні ґрунту утворюється тріщини, це може бути сигналом того, що земля пересохла. Однак важливо пам’ятати, що надмірний полив також може бути шкідливим.

Тому найкраще перевіряти вологість ґрунту на глибину коріння за допомогою простих інструментів, таких як шило чи лопатка. Вологість ґрунту повинна бути на рівні 70-80%, щоб рослини могли отримати необхідну кількість води. Якщо вода стікає, не проникаючи в ґрунт, це свідчить про наявність занадто великої кількості льоду.

Перелік рослин, яким потрібен полив взимку

Не всі рослини потребують поливу взимку, але є деякі культури, які краще не залишати без води. Ось деякі з них:

Молоді саджанці дерев та кущів - вони потребують додаткової вологи для здорового розвитку.

- вони потребують додаткової вологи для здорового розвитку. Трав’янисті багаторічники - вони не завжди здатні пережити сухі зими без вологи.

- вони не завжди здатні пережити сухі зими без вологи. Овочі, посаджені восени - якщо на них не випав сніг, вони можуть потребувати води для нормального зимового розвитку.

- якщо на них не випав сніг, вони можуть потребувати води для нормального зимового розвитку. Ягоди - ягоди, зокрема малина і смородина, можуть потребувати поливу, щоб забезпечити хороший врожай наступного сезону.

Як запобігти перезволоженню ґрунту під час поливу

Перезволоження ґрунту може бути не менш шкідливим, ніж його висихання. Під час зимових відлиг, якщо поливати занадто часто або у великій кількості, вода може утворити лід на поверхні, що створює загрозу для коренів рослин.

Найкраще використовувати методи контролю поливу, такі як автоматичні системи з регулюванням подачі води або полив поранковими годинами, щоб вода мала час вбратися в ґрунт до вечора. Крім того, мульчування ґрунту може допомогти утримувати вологу і зменшити частоту поливів.