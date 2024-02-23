Цінну авторську порцеляну ХХ століття намагались незаконно вивезти з України (фото)

Київські митники вилучили із посилки українську порцеляну ХХ століття, яку намагались незаконно відправити з Полтави до Болгарії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Київської митниці у Facebook.
Вилучені речі митники скерували до національного музею історії України, щоб визначити, чи належать вони до культурних цінностей.
Експерти встановили, що чотири порцелянові скульптурки - "Балерини перед виступом", "Бандуристка", "Дівчина з бубликами" та "Воротар", виготовлені в радянський час на українських порцелянових виробництвах, яких вже не існує.
Скульптурна композиція "Балерини перед виступом" (1976-1991 рр.) виготовлена на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі, а "Бандуристка" (1956-1972 рр.), виготовлена вже на Полонському заводі художньої кераміки. Автором цих робіт є скульпторка-фарфористка Оксана Жникруп, учасниця багатьох міжнародних виставок-ярмарків.
"Враховуючи визначене авторство, припинення діяльності обох заводів художньої кераміки, а також колекційну зацікавленість українською авторською порцеляною радянського періоду на європейському, українському та російському антикварних ринках, скульптурна пластика малих форм цієї майстрині має культурну цінність", - говорять митники.
"Дівчина з бубликами" (1966-1972 рр.) авторства Маргарити Павлової та "Воротар" (1964-1970 рр.) авторства В’ячеслава Гаркавця виготовлені на Полонському заводі художньої кераміки.
"Воротар" є яскравим зразком так званого "арт деко" або "неофункціоналізму строгих форм", який існував в українському радянському декоративно-ужитковому мистецтві в кін. 50-60-ті рр. ХХ ст. Серед колекціонерів порцелянові вироби цього періоду користуються підвищеною зацікавленістю.
Усі порцелянові скульптурки вилучили до рішення судом у справі, а проти відправника склали протокол про порушення митних правил, оскільки на вивезення з України культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких документів відправник не мав.
Раніше ми писали про те, що митники вилучили із міжнародної посилки унікальні рештки тварин, яким майже 400 мільйонів років.
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