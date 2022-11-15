Ціни на таксі у Києві - захмарні. Що у столиці з транспортом зараз

У Києві через ракетні удари 15 листопада , які потягли за собою перебої зі світлом, таксисти підвищили ціни на свої послуги. Тепер доїхати з правого берега міста на лівий влетить киянам у копієчку.

Що зараз відбувається у столиці з таксі, метро і яка ситуація на дорогах - читайте в нашому матеріалі нижче.

Що з цінами на таксі?

Зараз доїхати з правого на лівий берег обійдеться мінімум у 500 гривень. А деякі категорії таксі коштують понад 1000 гривень!

Скриншоти (Styler)

Попит на послуги Uklon і Bolt зріс в тому числі через те, що у телеграм-каналах почала ширитися неперевірена інформація, що червона гілка метро ("Академмістечко" - "Лісова") не працюватиме до кінця доби.

То чи працює метро?

Під час повітряної тривоги сьогодні на червоній гілці поїзди певний час дійсно ходили тільки в одну сторону - від "Арсенальної" до "Академмістечка".

Однак офіційних заяв про зміни в графіку від представників столичної підземки не було.

Скриншот

Ба більше, пізніше мер столиці Віталій Кличко написав у соцмережах: столичне метро, після ракетної атаки на Київ і тривалої повітряної тривоги, відновлює рух у звичайному режимі.

На деяких підземних стаціях, де зібралося багато людей, висадку пасажирів відновлюють поступово.

За його словами, "через скупчення людей на станціях метро, які працювали як укриття, червоною лінією поїзди метро курсували від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", проте висадка пасажирів далі станції "Політехнічний інститут" не здійснювалась".

Зелена лінія метро курсувала від станції "Сирець" до станції "Дружби народів", а також від "Осокорків" до "Червоного хутора". Синя лінія метро курсувала у звичайному режимі.

Зараз метрополітен поступово відновлює рух у звичайному режимі.

Що з заторами по місту?

Зараз найдовші затори спостерігають:

на мостах Патона, Південному, Повітрофлотському

на проспектах Перемоги, Бажана, Лобановського, Московському та Броварському

на вулицях Хрещатик, Жилянській, Олени Теліги, Льва Толстого, Антоновича, Новокостянтинівській і Саксаганського

Також ускладнений автомобільний рух Великою Окружною дорогою, Індустріальним шляхопроводом, Поштовою та Бессарабською площами.