Ціни, етикетки, сорт. Як вибрати смачне вино в магазині: поради сомельє

Як обрати гарне вино у магазині

За словами експерта, якщо ви не розумієтеся на винах та хочете придбати напій, вам допоможе спеціаліст у магазині, який і допоможе обрати.

"Знаєте, на що більшість орієнтується і ви, я думаю, також? На етикетку. Вона повинна бути такою, яка нам сподобається. Це перше, на що ми реагуємо. Друге, звісно, цінник", - сказав Роман.

"Коли не вистачає знань про вино, про сорти винограду, про регіони, ми обираємо навмання або шукаємо спеціаліста, якщо ми у винному магазині, який допоможе вибрати те, що нам потрібно. Це єдиний спосіб більш-менш нормально обрати", - додав він.

Таким чином спеціаліст дає вам "вилку пропозицій" і ви вже обираєте. Також можна використовувати для вибору спеціальні додатки на телефоні.

"Якщо у вас нема винного спеціаліста і ви не в спеціальному місці, а вам треба хоч якось це зробити, то два варіанти: або ви повністю ризикуєте, або використовуєте застосунки на телефоні. Наприклад, є застосунок, який називається Vivino, ви скануєте етикетку та отримуєте інформацію про вид вина", - повідомив сомельє.

"Ви скануєте етикетку та отримуєте інформацію про вино, а найголовніше, ви бачите коментарі людей, які пили це вино. Якщо це популярне міжнародне вино - то там є коментарі англійською. Достатньо модерновий підхід до того, як себе не обманути або вибрати те, що вам буде подобатись в магазині, де немає винного спеціаліста", - резюмував експерт.