Цими продуктами можна заїдати стрес: нутриціолог назвала список

Стрес - це нормальна реакція організму на труднощі, страх, загрозу та інші непобутові емоції. З відчуттям стресу ми стикаємось ледь не щодня і часто дуже хочеться цю негативну емоцію "заїсти".

Про те, якими продуктами можна заїдати стрес, розповіла нутриціолог Віра Курин у своєму Instagram.

Банан

В цьому продукті міститься калій, який регулює частоту серцевих скорочень. Також магній, який знижує рівень стресу та допомагає позбутися від головного болю. Вітамін В6 заспокоює та покращує настрій.

Курячі яйця

Курячі яйця містять холін - речовину, яка позитивно впливає на когнітивні процеси, допомагає краще зосередитися, сконцентруватися на чомусь та зібратися.

Волоський горіх

Горіх має багатий вміст вітамінів групи B, що допомагають впоратися зі стресом, депресією, безсонням. Також допомагає покращити настрій та позитивно впливає на роботу мозку.

Куряче філе

М'ясо містить амінокислоту - триптофан, що є попередником серотоніну (гормону щастя). Вживаючи 80-100 г курятини покриється добова норма білка в організмі. До цього ж підніметься настрій та покращиться сон.

Квашена капуста

Всього 200 г цього продукту покривають майже половину денної потреби у вітаміні С. Також квашена капуста містить багато ніацину, що додає блиск волоссю та зміцнює нігті.