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Этими продуктами можно заедать стресс: нутрициолог назвала список

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Вторник 13 июня 2023 09:28
Этими продуктами можно заедать стресс: нутрициолог назвала список Какими продуктами можно заедать стресс (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Стресс - это нормальная реакция организма на трудности, страх, угрозу и другие небытовые эмоции. С чувством стресса мы сталкиваемся чуть ли не каждый день и часто очень хочется эту негативную эмоцию "заесть".

О том, какими продуктами можно заедать стресс, рассказала нутрициолог Вера Курин в своем Instagram.

Банан

В этом продукте содержится калий, регулирующий частоту сердечных сокращений. Также магний, который снижает уровень стресса и помогает избавиться от головной боли. Витамин В6 успокаивает и улучшает настроение.

Куриные яйца

Куриные яйца содержат холин - вещество, которое положительно влияет на когнитивные процессы, помогает лучше сосредоточиться, сконцентрироваться на чем-то и собраться.

Грецкий орех

Орех имеет богатое содержание витаминов группы B, помогающих справиться со стрессом, депрессией, бессонницей. Также помогает улучшить настроение и оказывает положительное влияние на работу мозга.

Куриное филе

Мясо содержит аминокислоту - триптофан, являющийся предшественником серотонина (гормона счастья). Употребляя 80-100 г курятины, покроется суточная норма белка в организме. К тому же поднимется настроение, и улучшится сон.

Квашеная капуста

Всего 200 г этого продукта покрывают почти половину дневной потребности в витамине С. Также квашеная капуста содержит много ниацина, что придает блеск волосам и укрепляет ногти.

Раньше мы писали о том, какие продукты очень вредны для сердца.

Также читайте, что нельзя есть и пить на голодный желудок.

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