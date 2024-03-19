Цим знакам Зодіаку розіб'ють серце. Кому квітень принесе проблеми

Стрілець

Представники цього знаку Зодіаку часто ставлять себе на перше місце. І у квітні суперечки через особисті кордони можуть загостритися. Спробуйте пошукати баланс і без докорів дійти компромісу.

У гонитві за незалежністю ви ризикуєте відштовхнути свого партнера. І тоді ви можете залишитись із розбитим серцем. Будь-який конфлікт можна вирішити без зайвих емоцій та імпульсивних рішень, пам'ятайте про це.

Близнюки

Якщо ви надто болісно реагуєте на зміни та не любите, коли хтось інший робить за вас вибір, спробуйте чесно в цьому зізнатися спочатку собі, а потім своєму партнеру. Так ви зможете знищити проблему в "зародку".

Прощення, емпатія та повага до почуттів вашої другої половинки допоможуть подолати труднощі. Вам потрібні відкритий діалог та чесність. У квітні у ваших стосунках можуть назрівати скандали, а тому намагайтеся не нервувати.

Риби

Другий місяць весни може вас неприємно здивувати. Якоїсь миті ви усвідомите свою вразливість. Через це у вас можуть виникнути сумніви, ревнощі, недовіра.

І якщо емоцій буде занадто багато, ви ризикуєте роздмухати скандал, про який самі шкодуватимете. Не бійтеся озвучувати свої страхи та хвилювання, проте звинувачувати та дорікати без доказів точно не варто.