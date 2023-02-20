Цим знакам Зодіаку доведеться долати "чорну смугу": кому не пощастить найбільше

Гороскоп з 20 по 26 лютого 2023 розповість, яким знакам Зодіаку не щаститиме вже з понеділка. А для деяких цей період стане суцільною "чорною смугою".

Хто опинився в списку найневезучіших - дізнайтеся далі з матеріалу Styler.

Овен

Цього тижня вам доведеться виконувати безліч невідкладних завдань. Цей час буде несприятливим для колективної роботи. Вдалими будуть лише справи, пов'язані з індивідуальною творчістю.

Діва

Астрологи кажуть, що спроби почати щось нове не увінчаються успіхом, зустрічі, призначені на другу половину тижня, можуть бути скасовані. Проте ваші прямота і і відвертість допоможуть розвіяти недомовки.

Скорпіон

Ви будете важко переносити любовні розчарування. Упродовж тижня слід уникати категоричних думок та індивідуальної роботи, що потребує зосередженості. Вихідні краще провести десь на природі.

Водолій

Ваша надмірна стриманість може бути сприйнята близькою людиною, як неувага і ігнор, що може стати причиною непорозумінь і образ. Астрологи кажуть, що вам не вдасться уникнути неприємної розмови.