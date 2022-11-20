Этим людям обязательно принимать витамин D: врач дала названия препаратов
Витамин D – витамин солнца и жизни, который нужен абсолютно всем с первого месяца жизни до последних дней. Однако некоторые категории могут испытывать его дефицит, особенно в зимний период. И принимать его нужно дополнительно.
Кому именно, в каких дозах и какие препараты рассказала врач Ольга Леськив.
Что такое витамин D
Витамин D или кальциферол – это жирорастворимый витамин.
Всего шесть форм витамина, но клиническое значение имеет витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол).
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D2 – содержится в продуктах питания (морская рыба, яичный желток, печень трески, сливочное масло).
D3 – производится в коже под действием солнечных лучей.
Зачем нужен этот витамин?
Для нормального функционирования:
- опорно-двигательной системы - профилактика рахита, остеопороза, переломов, остеомаляции,
- нервной системы,
- иммунной системы,
- кальцие-фосфорного обмена и уровня кальция в крови,
- для профилактики депрессивных расстройств, аутоиммунных процессов, сахарного диабета и ожирения.
Кто может быть в группе риска по снижению уровня витамина D?
- Дети – они быстро растут и могут иметь большие потребности и недостаточное поступление.
- Беременные женщины.
- Люди с хроническими заболеваниями (хроническая болезнь почек, печени, кишечника, при употреблении некоторых препаратов).
- Женщины репродуктивного возраста и девочки пубертатного возраста.
- Люди, у которых недостаточное питание и они не находятся на солнце.
Нужно ли всем сдавать анализ крови на определение витамина D?
Нет. Если вы будете принимать профилактическую дозу, не имеете никаких жалоб и не относитесь к группе риска, то анализ на определение витамина D вам не нужен.
На какие препараты следует обратить внимание:
Раньше мы писали о важном витамине, который нужно давать детям.
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