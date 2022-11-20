Этим людям обязательно принимать витамин D: врач дала названия препаратов

Витамин D – витамин солнца и жизни, который нужен абсолютно всем с первого месяца жизни до последних дней. Однако некоторые категории могут испытывать его дефицит, особенно в зимний период. И принимать его нужно дополнительно.

Кому именно, в каких дозах и какие препараты рассказала врач Ольга Леськив.

Что такое витамин D

Витамин D или кальциферол – это жирорастворимый витамин.

Всего шесть форм витамина, но клиническое значение имеет витамин D2 (эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол).

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D2 – содержится в продуктах питания (морская рыба, яичный желток, печень трески, сливочное масло).

D3 – производится в коже под действием солнечных лучей.

Зачем нужен этот витамин?

Для нормального функционирования:

опорно-двигательной системы - профилактика рахита, остеопороза, переломов, остеомаляции,

нервной системы,

иммунной системы,

кальцие-фосфорного обмена и уровня кальция в крови,

для профилактики депрессивных расстройств, аутоиммунных процессов, сахарного диабета и ожирения.

Кто может быть в группе риска по снижению уровня витамина D?

Дети – они быстро растут и могут иметь большие потребности и недостаточное поступление.

Беременные женщины.

Люди с хроническими заболеваниями (хроническая болезнь почек, печени, кишечника, при употреблении некоторых препаратов).

Женщины репродуктивного возраста и девочки пубертатного возраста.

Люди, у которых недостаточное питание и они не находятся на солнце.

Нужно ли всем сдавать анализ крови на определение витамина D?

Нет. Если вы будете принимать профилактическую дозу, не имеете никаких жалоб и не относитесь к группе риска, то анализ на определение витамина D вам не нужен.

На какие препараты следует обратить внимание: