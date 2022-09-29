"Цілком достатньо": Ігор Пустовіт зізнався, скільки сплачує аліментів на дітей

За його словами, вони з ексдружиною знайшли спільну мову. Колишні владнали негаразди заради дітей. Так, Ігор тепер частіше бачиться з синами, а Саша не перечить цьому.

"Найголовніше - ми з колишньою дружиною дійшли спільного рішення. Ми спілкуємося виключно стосовно дітей. Я дітей бачу значно частіше", - розповів блогер.

Ігор Пустовіт розповів про аліменти на дітей (скрін)

Пустовіт сказав, що він допомагає Саші й фінансово, тобто сплачує аліменти на дітей. Ігор вважає це своїм обов'язком, адже він також хоче бути присутнім фінансово у вихованні синів.

"Звісно (сплачую аліменти - ред.). Я оплачую частково школу. Ми оплачуємо спільно всі рахунки. У нас двоє дітей - є школа, є садочок. Є аліменти. Я і не відмовлявся від аліментів", - зазначив Пустовіт.

Ігор Пустовіт розповів про аліменти на дітей (скрін)

Він заявив, що щомісяця сплачує 20 тисяч. На його думку, цієї суми достатньо для двох синів. Орім того, коли чоловік забирає дітей до себе додому, то всі витрати він теж бере на себе.

"Я вважаю, що тисяч 20 на якісь такі потреби цілком достатньо. Можливо, треба більше. Є ж моменти, наприклад, коли діти в мене. Я їх забираю на тиждень, мені ж ніхто не сплачує аліменти. Тобто це мої рахунки, я все сплачую. Я вважаю, ми в цьому плані дійшли досить чудової спільної згоди. По договору, звісно ж", - додав Ігор.

Додамо, що про розрив українських інстаграм-блогерів стало відомо ще в червні 2021 року.