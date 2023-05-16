"Цілий прикладний всесвіт": українка розповіла про особливості освіти в Норвегії

Українка Ірина Горбачова проживає в Норвегії, освітню систему якої показала користувачам соціальних мереж. Суттєві відмінності між українською та норвезькою школами полягають у кількості предметів і ставленні до виконання домашнього завдання.

Про це українка написала на своїй сторінці у Facebook .

Що особливого є в школах Норвегії

Насамперед до восьмого класу діти абсолютно не отримують оцінок. Дитину оцінюють, спираючись на її навички та знання, не беручи до уваги бали.

"Дитина пірнає дуже глибоко в знання, але з практичним використанням! Це всесвіт лідерів, а лідером є кожен, просто для кожного потрібно знайти ланку, де він буде лідером! У цьому всесвіті немає рейтингів, дощок пошани, тут всі молодці, тут кожен може стати ким завгодно", - пояснює Ірина.

Один із кабінетів у норвезькій школі (фото: facebook.com/irinagorbachova85)

Ще одним аспектом є кількість предметів і домашніх завдань. По-перше, з п'ятого до восьмого класу діти вивчають лише 9 предметів:

Норвезька мова

Англійська мова

Математика

Технології

Мистецтво

Біологія

Їжа і здоров'я

Суспільні науки (соціологія)

Фізична культура

Варто зазначити, що в цей же період часу українські діти вивчають приблизно 18 шкільних предметів.

Стосовно домашніх завдань, то їх практично немає. За словами Ірини, рідко буває, коли можуть дати виконати одне завдання, і це завжди максимум.

Головною перевагою норвезької освіти є те, що вона орієнтована на практику. Як пише українка, один предмет може поєднувати в собі кілька інших, проте діти все одно добре знатимуться на ньому.

Навчання в Норвегії орієнтоване на практичні знання дітей, тому школи забезпечені необхідним обладнанням (фото: facebook.com/irinagorbachova85)

"На предметі соціологія дуже "непомітно" для учня, вивчається і географія, і норвезька історія, і всесвітня історія, і патріотичне виховання, і громадянська освіта. Вони знають свою історію, кордони своєї держави, знають всі держави світу зі столицями та прапорами, знають про війни, розуміють принципи та ціну демократії, вміють мислити та аналізувати", - розповідає Ірина.

У Норвегії діти також вивчають технології, проте не стандартну інформатику.

На математиці вони розв'язують задачу та проводять порівняльний аналіз статистичних даних в Excel. А потім переносять їх у PowerPoint. Таким чином дитина вміє аналізувати інформацію в різних площинах і може її інтерпретувати по-різному.

Окремо також вивчають предмет "Їжа та здоров'я". Під час цих уроків діти готують різноманітні страви, дізнаючись при цьому про ці продукти: як і де вони ростуть, як їх переробляють, експортують тощо.

Кабінет предмета "Їжа та здоров'я" (фото: facebook.com/irinagorbachova85)