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У цих знаків Зодіаку почнеться переломний момент. У вересні на них чекають доленосні події

Які знаки Зодіаку почнуть нове життя вже восени (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вересень готує особливі пригоди для представників трьох знаків Зодіаку. Вони можуть опинитися перед непростим вибором, проте все закінчиться дуже добре.

Яким знакам Зодіаку варто чекати на доленосні події, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.

Стрілець

Незабаром ви опинитеся на роздоріжжі. Вам доведеться вирішувати, що робити далі. І буде непросто, готуйтеся до того, що переломний момент застигне вас зненацька. Однак ви можете зробити правильний вибір.

Зважуючи всі "за" та "проти" того чи іншого рішення, не забувайте оцінювати свої досягнення. І якщо ви готові пірнути у вир змін - у вересні ви зможете це зробити. Все вийде, вірте у диво.

Лев

Початок осені може здатися дуже непростим. Річ у тому, що доля кине вам виклик. На вас чекають по-справжньому доленосні події, від яких неможливо втекти.

Зміни неминучі, вам це варто прийняти. І навіть якщо ви опинитеся перед непростим вибором, не дозволяйте паніці зіпсувати. Ви не зможете все змінити, якщо даватимете волю тривожності та сумнівам.

Овен

У вересні вам доведеться вирішити, що робити далі. Просто плисти за течією не вийде, настав час брати все у свої руки. Навряд чи ви готові прийняти поразку і здатися, адже ви звикли перемагати.

Починайте діяти, спрямуйте свою енергію у правильне річище. А якщо ви не можете зрозуміти, з чого почати, складіть план і зверніться за порадою до своїх близьких. Вони розуміють ваші бажання і можуть озвучити справді дійсно гарну ідею.

Нагадаємо, раніше з'явився Таро-гороскоп на тиждень.

Крім того, раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку отримають подарунки від цієї осені.

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