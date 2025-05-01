У цих знаків Зодіаку починається "біла смуга": карти Таро обіцяють їм велике диво

Таро-гороскоп назвав головних щасливчиків цього дня

2 травня життя підкине шанс на щастя цим знакам Зодіаку:

Риби - ця п'ятниця допоможе вам знайти відповідь на питання, яке "гальмувало" всі важливі справи. Таро-гороскоп обіцяє вам особливий шанс, яким точно не слід нехтувати, починайте діяти та не бійтеся невдач - вони вас не наздоженуть.

Овен - дозвольте собі спалити всі мости й залишити негатив у минулому. Карти Таро радять вам наважитися на кардинальні зміни та озвучити всі свої бажання - настав час здійснювати мрії.

Терези - 2 травня вам точно не доведеться сумувати, адже ураган щастя, який закрутить вас цього дня, подарує чудові зміни. Дослухайтеся до своїх думок і не ігноруйте інтуїцію, вона допоможе вам обрати правильний шлях і не помилитися.

Чим особливий цей день

Окрім цього, 2 травня настає особливе свято, яке називають днем достатку. Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, що цю подію за традицією відзначають запаленням 12 вогнів. І той, хто у цей період випадково знайде гроші (будь-якого номіналу), може розраховувати на фінансове благополуччя протягом року.

"У зороастрійській традиції, коли Сонце заходить у 13 градус Тельця (у 2025 році – 2 травня орієнтовно о 06:44), відзначається особливе свято, яке у перекладі називається Вища Праведність. Вона зберігає Основний Закон цього світу, закон Небесного Вогню, втіленого у всіх земних творіннях. Вогонь, який кожен з нас несе в собі - це наша пам'ять та уявлення про те, яким в ідеалі має бути цей світ, умовно кажучи - це пам'ять про рай та істину", - пояснила астролог.

"Наше завдання - зберегти цей Вогонь і, пробудивши його, зробити Землю подобою найвищого світу, йти шляхами праведності. Цей день пов'язаний із джерелом мудрості, Вищими Силами, гігантськими потенційними енергіями та можливостями, з пізнанням найвищого сенсу життя, збереженням творчого, еволюційного початку, традицій. Чим більше ми розвиваємося, спираючись на накопичений досвід, тим більше у нас проявляється Вища Правда. В нагороду за це можна отримати багатство матеріальне та духовне, величезні сили та здатність протистояти будь-яким небезпекам та випробуванням", - зазначила вона.