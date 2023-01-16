У цих ТРЦ Києва працюють безкоштовні коворкінги: список
Фото: у Києві доступні безкоштовні коворкінги (Getty Images)
Під час відключення світла в Україні через обстріл РФ дуже актуальне питання, де ж попрацювати в комфортних умовах. Так, у столиці відкрито торгові центри із безкоштовними коворкінгами.
Де вони знаходяться - читайте у матеріалі Styler.
ТРЦ із безкоштовними коворкінгами
- Енерджі хаб у DREAM yellow атріум Франція на 2-му поверсі. Є вай-фай, світло, розетки та питна вода. Де знаходиться: Київ, Оболонський просп., 1Б (метро Оболонь, Мінська)
- 6-й та 7-й поверхи ЦУМу: паркінг, світло, інтернет, тепло, працюють ресторани. Де знаходиться: Київ, Хрещатик, 38.
- Пункт незламності в Ocean Plaza. Де знаходиться: Київ, вул. Антоновича, 176.
- "Незламний хаб" на третьому поверсі ТЦ "Епіцентр". Є більше 100 робочих місць з безперебійним інтернетом та світлом. Де знаходиться: Київ, пр-т С. Бандери, 11-А.
- "Містечко незламності" на "Даринці". Є Starlink та 7 потужних генераторів. Де знаходиться: Київ, ст.м. Лісова, вулиця Магнітогорська, 1а.
- Energy Space у ТЦ Проспект та РайON на лівому березі: світло, вай-фай, розетки, зона, де можна підігріти їжу. Де знаходиться: Київ, вул. Гната Хоткевича 1В.
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