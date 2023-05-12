У цих безалкогольних напоях знайшли канцерогени: нове дослідження

Що сказано у дослідженні

Дослідження попереджає, деякі популярні напої містять підвищений рівень токсичних металів.

Вивчивши 60 напоїв, дослідницька група виявила, що у п'яти з них вміст металів перевищує прийняті стандарти питної води.

Перевірку пройшли ті напої, які зазвичай продаються у продуктових магазинах – фруктові соки, рослинне молоко, газовані напої та холодні чаї. Вони були вивчені на вміст у в них 25 важких металів.

У деяких напоях було виявлено 7 небезпечних металів, включаючи нікель, марганець, бір, кадмій, стронцій, миш'як та селен.

Результати показали, що змішані фруктові соки та рослинне молоко, таке як вівсяне та мигдальне, містили підвищені концентрації металів частіше, ніж інші напої.

Наприклад, у двох соках-мікс рівень миш'яку перевищував стандартні 10 мікрограмів на літр. Крім того, журавлинний сік, змішаний морквяний та фруктовий сік, вівсяне молоко мали рівні кадмію, що перевищує норму у сотні разів.

Хоча свинець був виявлений більш ніж у 93% із 60 зразків, більшість із них містили дуже низькі рівні, нижчі за одну частину на мільярд.

Найвищий рівень - 6,3 мікрограми на кілограм, був виявлений у спортивному напою з лаймом, що нижче стандартів EPA та ВООЗ для питної води.

Незважаючи на ці вражаючі результати, хороша новина полягає в тому, що ці безалкогольні напої часто споживаються у менших кількостях, ніж вода, а це означає, що ризик для здоров'я дорослих, на думку дослідницької групи, найнижчий.