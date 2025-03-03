Цієї зими Фонд Ахметова передав понад 200 тонн продуктової допомоги до міст на лінії вогню та для переселенців

Серед міст, до яких надходили продуктові набори від Фонду - Слов’янськ, Дружківка, Добропілля, Святогірськ та Краматорськ. Водночас Фонд знаходив можливість передати життєво необхідні продукти до сіл і селищ, які розташовані в лічених кілометрах від лінії вогню.

Мова, зокрема, про населені пункти Святогірської громади, Краматорського району та інші.

Ще одним акцентом цієї воєнної зими стала допомога прифронтовим шелтерам - це місця, де на кілька днів зупиняються люди, які тільки-но евакуювалися.

"Гуманітарна допомога завжди знадобиться, у будь-якій ситуації. І коли виїжджати треба - теж", - сказала жінка, яка виїхала із Торецька разом із донькою.

Всі видачі проводяться з урахуванням безпекової ситуації на місці. А ще, максимально оперативно.

"Взагалі, зараз у Донецькій області все потрібно робити дуже швидко", - підкреслює Микола Осиченко, волонтер, амбасадор Фонду, керівник Маріупольського телебачення.

Також допомога від Фонду надходила для вимушених переселенців із громад, окупованих або знищених ворогом - Бахмутської, Волноваської, Попаснянської, Селідівської, Покровської та інших. Видачі здійснювалися у Кам’янському, Дніпрі, Одесі, Павлограді, Кропивницькому, Світловодську, Полтаві, Харкові.

Постійний напрям допомоги - Запоріжжя. У місцевому "Зеленому центрі" постійно здійснюються видачі для вимушених переселенців пільгових категорій, які проживають у місті. Також протягом зими допомогу отримали люди, будинки яких постраждали внаслідок бомбардувань у жовтні 2024 року.

У складі кожного набору - продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України понад 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже 11,3 млрд грн за 36 місяців повномасштабного вторгнення.

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.