Ці звичні речі мають приховані функції, про які мало хто знає

Речі, які ми щодня використовуємо в побуті, здаються такими буденними, що ми рідко помічаємо деякі їх особливості. Деякі з цих предметів мають більше функцій, ніж ми звикли вважати.
Про це повідомляє 5-Minute Crafts.
У сучасному світі ці петельки лише елемент декору. Однак іноді її використовують і для того, щоб річ не м’ялася, особливо під час занять у спортзалі. Сорочку потрібно просто повісити на гачок.
Він показує, в якому напрямку розташована кришка бензобака вашого автомобіля. Якщо стрілка вказує вліво, кришка бензобака знаходиться з лівого боку вашого автомобіля, і навпаки.
Такі петлі допомагають легко взувати взуття. Все, що вам потрібно зробити, це потягнути за петлю, а потім просунути ногу у взуття.
Також її можна використовувати для підвішування взуття після прання, щоб воно не деформувалось.
Навіщо потрібні петлі позаду кросівок (5minutecrafts)
Саме вікно складається з двох шарів. Перший - зовнішній, зроблений з міцного прозорого пластика, який повинен витримувати тиск. Завдання внутрішнього - шумоізоляція.
Внаслідок різниці тиску і температур існує величезна ймовірність пошкодження скла і саме ця маленька дірочка, яка, природно, не наскрізна, а веде в простір між шарами і врівноважує ці показники. Крім цього, вона не дає склу запотіти, щоб ти завжди міг насолоджуватися відкривається виглядом.
Якщо людина взуттям доторкнеться до борта екскаватора, то нога може загальмувати, що призведе до травми. А щітка не дозволяє нозі опинитися у небезпечній зоні. Якщо пасажир навіть і зачепить її ногою, то нічого страшного не станеться. Максимум - почистить черевики.
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