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Ці звичні речі мають приховані функції, про які мало хто знає

Які повсякденні речі мають приховані функції (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Речі, які ми щодня використовуємо в побуті, здаються такими буденними, що ми рідко помічаємо деякі їх особливості. Деякі з цих предметів мають більше функцій, ніж ми звикли вважати.

Про це повідомляє 5-Minute Crafts.

Петля на спині сорочки

У сучасному світі ці петельки лише елемент декору. Однак іноді її використовують і для того, щоб річ не м’ялася, особливо під час занять у спортзалі. Сорочку потрібно просто повісити на гачок.

Навіщо петля на спині сорочки (5minutecrafts)

Стрілка біля значка бензоколонки

Він показує, в якому напрямку розташована кришка бензобака вашого автомобіля. Якщо стрілка вказує вліво, кришка бензобака знаходиться з лівого боку вашого автомобіля, і навпаки.

Як дізнатись з якої сторони розташований бак в авто (5minutecrafts)

Маленька петелька позаду взуття

Такі петлі допомагають легко взувати взуття. Все, що вам потрібно зробити, це потягнути за петлю, а потім просунути ногу у взуття.

Також її можна використовувати для підвішування взуття після прання, щоб воно не деформувалось.

Навіщо потрібні петлі позаду кросівок (5minutecrafts)

Маленька дірка у вікні літака

Саме вікно складається з двох шарів. Перший - зовнішній, зроблений з міцного прозорого пластика, який повинен витримувати тиск. Завдання внутрішнього - шумоізоляція.

Внаслідок різниці тиску і температур існує величезна ймовірність пошкодження скла і саме ця маленька дірочка, яка, природно, не наскрізна, а веде в простір між шарами і врівноважує ці показники. Крім цього, вона не дає склу запотіти, щоб ти завжди міг насолоджуватися відкривається виглядом.

Навіщо потрібний маленький отвір в ілюмінаторі літака (5minutecrafts)

Щітки по краях ескалатора

Якщо людина взуттям доторкнеться до борта екскаватора, то нога може загальмувати, що призведе до травми. А щітка не дозволяє нозі опинитися у небезпечній зоні. Якщо пасажир навіть і зачепить її ногою, то нічого страшного не станеться. Максимум - почистить черевики.

Навіщо потрібні щітки по краях екскаватора (5minutecrafts)

Раніше ми повідомляли, які помилки під час прибирання приведуть до поганих наслідків.

Також ми писали, які речі не варто купувати в мас-маркетах і по величезним знижкам.

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