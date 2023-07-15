UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці знаки Зодіаку зовсім скоро непогано збагатяться. Кого чекає грошовий дощ

Яким знакам Зодіаку пощастить з грошима (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить з грошима в період з 17 по 23 липня. Астрологи прогнозують цим щасливчикам справжній грошовий дощ в епіцентрі літа.

Про це пише Meta.

Овен

Астрологи кажуть, що цього тижня у вас з'явиться можливість отримати додаткову фінансову вигоду. Не виключено, що вам запропонують новий проект або роботу, яка принесе прибуток.

Порада для вас: будьте відкриті для нових можливостей і готові до важкої роботи.

Рак

Із 17 по 23 липня у Раків буде можливість збільшити свій прибуток. Можливо, вам запропонують новий проект або навіть бізнес-партнерство, яке принесе фінансову вигоду.

Порада для вас: будьте готові до нових викликів і не бійтеся ризикувати.

Скорпіон

Тиждень стане періодом фінансового зростання і процвітання. Астрологи пророкують отримання несподіваних грошей від близьких людей.

Порада для вас: використовуйте цей момент, щоб інвестувати прибутки в майбутні проекти.

Козеріг

Ви почнете заробляти більше грошей, ніж зазвичай, і зможете заощадити значну суму. Це стане чудовим часом для інвестицій і купівлі нерухомості.

Порада для вас: частіше прислухайтеся до інтуїції і не забувайте відпочивати.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку найчастіше стають багатими.

Також читайте, які пари за знаком Зодіаку мають найпристраснішу любов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп