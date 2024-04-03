UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці знаки Зодіаку зіштовхнуться із минулим. На вас чекає особливий сюрприз

Ретроградний Меркурій вплине на три знаки Зодіаку (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Найближчим часом представники трьох знаків Зодіаку зможуть отримати щось особливе. Ретроградний Меркурій кардинально змінить їхнє життя, а після випробувань та зустрічі з минулим розпочнеться період неймовірного щастя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Spiritualify.

Близнюки

Меркурій призведе до непростих рішень. У якийсь момент ви опинитеся на роздоріжжі, проте боятися не варто. Ви зможете з усім впоратися, якщо зміните своє ставлення до людей.

На вас чекають серйозні зміни. Всі вони виявляться дуже приємними і неймовірно радісними, хоча спочатку все здаватиметься зовсім не таким. Довіртеся дивам.

Діва

Меркурій поверне вас у минуле. Вам доведеться багато чого переосмислити. Не піддавайтеся смутку, всі спогади та відлуння зі "старого" життя даються не просто так. Насправді це великий успіх.

У вас з'явиться рідкісний шанс проаналізувати всі події та знайти причину проблем, які заважали вам рухатися вперед. І цей досвід допоможе зробити щось грандіозне, що точно дасть плоди.

Овен

У період ретроградного Меркурія вас закрутить ураган подій. І ви опинитеся в його епіцентрі. Приготуйтеся до того, що найближчим часом вам доведеться попрацювати.

І якщо ви все зробите правильно, то незабаром на вас чекають неймовірні подарунки. Крім цього, у ваше життя повернеться частка минулого, за якою ви так сумували.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Венера в Овні подарує величезне щастя п'яти знакам Зодіаку.

До речі, також нещодавно стало відомо, які знаки Зодіаку почують хороші новини.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскоп