Ці знаки Зодіаку здійснять свої мрії. Карти Таро обіцяють їм особливий понеділок

Діва

Ваша карта дня - Зірка. Вона приносить надію, світло в кінці тунелю та нагадує: ви рухаєтесь у правильному напрямку. У понеділок вам важливо повірити в себе, навіть якщо навколо не все так, як ви хотіли. Одне добре рішення, один дзвінок або повідомлення - і мрія, яку ви виношували довго, почне здійснюватися.

Лев

Ваша карта цього дня - Десятка Кубків. Вона символізує гармонію, теплі стосунки та внутрішній спокій. Якщо ви давно чекали на новину від близької людини - вона прийде. А ще цей день допоможе усвідомити, що щастя не десь попереду, воно вже тихо оселилось поруч з вами.

Стрілець

Вам випала карта Колісниця. А тому ваш рух уперед отримає новий імпульс, життя почне змінюватися на краще. Можливо, з’явиться шанс наважитися на щось кардинальне - переїзд, нова робота або потужне натхнення й реалізація власного проекту. Не бійтеся кермувати своїм життям - удача за вами.

Близнюки

Ваша карта на понеділок - Маг. Настає день, коли все у ваших руках, вам варто тільки захотіти і обставини почнуть змінюватися, а мрії - здійснюватися. Сила впливу слів буде дуже великою: розмова, лист, думка вголос можуть відкрити нові двері або змінити чиюсь думку на вашу користь.

Козоріг

Ваша карта цього понеділка - Ієрофант. Вона нагадує, що знання, мудрість і терпіння знову працюють на вас. Якщо у вас була мрія, яка вимагала дозрівання - цей день стане знаком, що час діяти. Прислухайтесь до порад або до власної інтуїції - вона не зрадить.