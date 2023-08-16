Ці знаки Зодіаку вважаються улюбленцями долі: хто потрапив до списку

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, які є улюбленцями долі. В зодіакальному колі їх всього три.

Діва

Цей знак Зодіаку належить до стихії Землі, як і Козеріг та Телець. Однак саме Діва має найбільш виражені лідерські якості, що допомагають досягати поставлених цілей. Цей знак відрізняється від інших практичністю, вмінням забезпечити завтрашній день та раціональним підходом.

Це досить гнучкі та уважні до дрібниць люди. Діви також вміють досліджувати світ навколо себе. Вони ніколи не поспішають з висновками та планують свої дії.

Стрілець

Другий улюбленець Всесвіту - Стрілець. Люди цього сузір'я оптимістичні та мають сильну жагу до життя. Представники цього знаку ніколи не сидять на місці.

Енергійні, активні та допитливі, вони жити не можуть без подорожей. Їм подобається йти на ризики. Саме через відсутність страху перед чимось невідомим, Всесвіт завжди допомагає цим людям.

Близнюки

Представники цього знаку отримують бажане, навіть не докладаючи зусиль. Головними улюбленцями Всесвіту можна сміливо назвати Близнюків. Саме їм життя саме пропонує безліч можливостей та береже від невдач та бід.

Близнюки постійно шукають себе, тому вони легко пробують нове і досить часто ризикують. Відмінні риси цього знаку - авантюризм, впертість та непостійність. Однак не варто забувати, що ці особистості найчастіше виявляються інтелектуалами та складними натурами.