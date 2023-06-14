На 2 знаки Зодіаку скоро звалиться слава: хто ці обранці долі

Лев (з 23 липня до 21 серпня)

Астрологи кажуть, що на Левів чекає на змагання з конкурентами за те, щоб довести своє лідерство.

Порада вам: якщо вам вдасться зосередитися на справах, ви зможете здобути славу. Головне - впевнено йти до своєї мети.

Коротка характеристика знака

Стихія Лева - вогонь, символ - лев у вогні. Покровителем цього знака Зодіаку є Сонце. Камені-талісмани: бурштин, алмаз, смарагд, рубін, топаз і хризоліт.

Один із найбільш самовпевнених знаків. Основні риси характеру, які відрізняють Левів від решти знаків Зодіаку: енергійність, душевність, марнославство, гордість, рішучість та упертість.

Скорпіон (з 23 жовтня до 23 листопада)

Від Скорпіонів зірки чекають на нетипову поведінку, вміння налагоджувати зв'язки з партнерами та роботи в команді.

Для норовливих представників цього знаку це означає переступити через себе. Однак якщо вони це зроблять, то на них чекає успіх і слава.

Коротка характеристика знака

Стихією знака є вода. Його символ у різні епохи по-різному бачився, зображується він головним чином як скорпіон, аспид, змія. Камені-талісмани: синій сапфір, опал, аквамарин, рубін.

Людина, народжена під знаком Скорпіона, - це воїн, причому нерідко він кидається в бій, навіть не попередивши про це оточуючих. Скорпіон не любить пустопорожніх слів, є дуже правдивим та об'єктивним в оцінюванні.