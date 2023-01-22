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На ці знаки Зодіаку скоро обрушаться тяжкі випробування: астрологи назвали лузерів

Гороскоп на кінець січня 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 23 по 29 січня прогнозує деяким знакам Зодіаку проблеми, невдачі та втрати. На щастя, астрологи дали кожному з них поради щодо успішного подолання цієї чорної смуги.

Кого чекають випробування дуже скоро – читайте нижче в матеріалі Styler.

Овен

Ви ж розумієте, що хороші часи не можуть тривати вічно. І зараз ви маєте пройти перевірку на міцність і здатність тримати удар. Зараз не найкращий час для прояву активності.

Астрологи радять зробити усе можливе для збереження стабільності.

Телець

На вас цього тижня чатує небезпека у сфері почуттів, де можуть бути свої спокуси та ілюзії.

При цьому ваша наполегливість, витривалість і витримка допоможуть не лише вам, а й вашому найближчому оточенню протистояти проблемам.

Діва

Щоб убезпечити себе цього тижня від проблем, вам треба ущільнювати свій робочий графік і не розслаблятися А з основними планами на тиждень спробуйте впоратися до четверга.

Вам радять не боятися несподіваних змін на роботі, адже вони можуть піти вам на користь – якщо не зараз, то в перспективі.

Читайте також, що чекає у 2023 році всіх представників Давньоукраїнського гороскопу.

Крім того дізнайтеся, що готує цей рік всім знакам Гороскопу друїдів.

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