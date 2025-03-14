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Ці знаки Зодіаку приречено на успіх. Карти Таро обіцяють їм гучні перемоги

П'ятниця 14 березня 2025 09:13
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Ці знаки Зодіаку приречено на успіх. Карти Таро обіцяють їм гучні перемоги Таро-гороскоп на п'ятницю (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У п'ятницю, 14 березня, представники чотирьох знаків Зодіаку зможуть зловити удачу за хвіст. Таро-гороскоп на сьогодні обіцяє їм небувалий успіх.

Яким знакам фантастично пощастить, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Tarot.

Козоріг

Ваші праця і завзятість нарешті принесуть плоди. Карти Таро обіцяють, що 14 березня стане днем, коли ви зможете зірвати справжній джекпот. Успіх у роботі, фінансова удача або важливий крок до заповітної мети - зірки на вашому боці. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки та робіть перші кроки, не чекайте, поки хтось зробить це за вас.

Терези

На вас чекає день, наповнений визнанням і досягненнями. Можливо, ви нарешті отримаєте заслужену нагороду або здобудете перемогу в давній суперечці. Доля готує для вас приємний сюрприз, не сумнівайтеся у своїх силах і дозвольте собі сяяти. Використовуйте цей день для рішучих кроків!

Овен

Карти Таро обіцяють вам тріумф і нові вершини. П'ятниця подарує вам перемогу в справі, яка здавалася важкодосяжною. Вам варто довіритися своїй інтуїції та сміливо рухатися вперед. 14 березня стане днем, коли ви відчуєте себе господарем своєї долі.

Діва

Усе, за що ви візьметеся 14 березня, буде приречено на успіх. Карти Таро обіцяють, що ваші зусилля дадуть результат, а можливостей буде дуже багато. Дозвольте своїм мріям здійснитися, час спробувати щось нове і довіритися знакам згори.

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